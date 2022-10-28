Що кияни думають про відключення світла: опитування нацмарафону

Більшість киян з порозумінням відносяться до графіків тимчасового відключення електроенергії, вважаючи це вимушеним кроком через російські терористичні атаки.

"Я не дивилась графік відключень, але відключали світло. Ми з розумінням відносимося, просто відпочиваємо в цей час, в нас є павербанки, свічки", - сказала одна з опитаних киянок.

Водночас іноді відключення йдуть не за графіком, але до цього вони також нормально відносяться.

"Зараз така складна ситуація, що які там графіки. Вони не співпадають, але це не найгірше, що могло в цих умовах трапитися", - говорить жителька столиці.

Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати Україну, а їх основною ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема через атаку на енергетичну інфраструктуру Київщини в ніч на 27 жовтня "Укренерго" було вимушено запровадити стабілізаційні відключення споживачів, щоб уникнути аварійних ситуацій.