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Що кияни думають про відключення світла: опитування нацмарафону

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П'ятниця 28 жовтня 2022 20:17
Що кияни думають про відключення світла: опитування нацмарафону Фото: на нацмарафоні опитали киян ставлення про відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Більшість киян з порозумінням відносяться до графіків тимчасового відключення електроенергії, вважаючи це вимушеним кроком через російські терористичні атаки.

Про це свідчить опитування в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я не дивилась графік відключень, але відключали світло. Ми з розумінням відносимося, просто відпочиваємо в цей час, в нас є павербанки, свічки", - сказала одна з опитаних киянок.

Водночас іноді відключення йдуть не за графіком, але до цього вони також нормально відносяться.

"Зараз така складна ситуація, що які там графіки. Вони не співпадають, але це не найгірше, що могло в цих умовах трапитися", - говорить жителька столиці.

Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати Україну, а їх основною ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема через атаку на енергетичну інфраструктуру Київщини в ніч на 27 жовтня "Укренерго" було вимушено запровадити стабілізаційні відключення споживачів, щоб уникнути аварійних ситуацій.

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Електроенергія