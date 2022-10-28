ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что киевляне думают об отключении света: опрос нацмарафона

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 20:17
Что киевляне думают об отключении света: опрос нацмарафона Фото: на нацмарафоне опросили киевлян отношение об отключении света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Большинство киевлян с пониманием относятся к графикам временного отключения электроэнергии, считая это вынужденным шагом из-за российских террористических атак.

Об этом свидетельствует опрос в эфире телемарафона "Единые новости".

"Я не смотрела график отключений, но отключали свет. Мы с пониманием относимся, просто отдыхаем в это время, у нас есть павербанки, свечи", - сказала одна из опрошенных киевлянок.

В то же время иногда отключения идут не по графику, но к этому они тоже нормально относятся.

"Сейчас такая сложная ситуация, что какие там графики. Они не совпадают, но это не самое плохое, что могло в этих условиях случиться", - говорит жительница столицы.

Напомним, что в октябре россияне начали массово обстреливать Украину, а их основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Киевщины в ночь на 27 октября "Укрэнерго" было вынуждено ввести стабилизационные отключения потребителей во избежание аварийных ситуаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия