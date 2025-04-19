Що категорично заборонено робити на Великдень: з цими правилами не варто жартувати

Свято Великодня є одним із найважливіших у християнській традиції, і в цей день особливо важливо берегти чистоту душі та думок. Проте існує чимало речей, які робити на Великдень категорично не варто.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, дотримання яких заборон допоможе зберегти духовну гармонію та не порушити святість цього дня.

Не можна сваритися

У день Великодня не слід допускати сварок, скандалів та ворожнечі. Всі образи, злі слова та заздрість потрібно залишити в минулому. Це свято прощення, любові та доброти, тож важливо очистити серце від негативу.

Якщо є змога - попросіть пробачення або пробачте тих, хто вас скривдив. Внутрішній спокій і примирення - найкращий подарунок до цього дня.

Не можна переїдати

Після довгого посту хочеться поласувати смачними стравами, однак у всьому важливо знати міру. Надмірне вживання їжі чи алкоголю вважається проявом ненажерливості, яка є гріхом.

Великдень - це не про кількість з’їденого, а про вдячність і святковий настрій. Особливо слід утриматися від надмірного вживання спиртного. Краще обмежитися символічним келихом кагору, якщо цього вимагає традиція.

Не можна бути байдужим

У цей день не варто закривати очі на чужу біду. Допомога ближньому, підтримка та співчуття - це прояви справжньої віри. Байдужість і жадібність суперечать духу Великодня. Особливо важливо підтримати тих, хто самотній чи перебуває у скруті. Навіть маленький жест доброти може стати великою підтримкою.

На Великдень обов'язково треба відвідати храм (фото: Getty)

Не можна займатися побутовими справами

Робота по дому, прання, прибирання чи інші клопоти не є доречними на Великдень. Це день відпочинку, молитви та єднання з родиною. Краще перенести всі побутові завдання на інший час. Святкова атмосфера має переважати над буденними справами. Замість праці - спілкування, подяка та духовна зосередженість.

Не можна згадувати про смерть

Великдень - це торжество життя, тому згадувати померлих у цей день не прийнято. Поминальні дні проводяться окремо, і саме тоді можна відвідати могили та молитися за душі рідних.

На свято варто зосередитися на радості та надії. Якщо ж хтось помер у великодній тиждень, церковне відспівування все одно проводиться. Проте основний акцент Великодня - це воскресіння і світло.

Не можна освячувати алкоголь

Жоден алкогольний напій не варто класти до великоднього кошика. Навіть церковне вино не слід святити, адже освячення - це не заміна причастя.

Спиртні напої не мають жодного стосунку до духовної суті свята. Вживання алкоголю на свято може звести нанівець його святість. Справжнє причастя відбувається лише в храмі під час служби.

Не можна освячувати тютюн

Тютюнові вироби також не мають місця у великодньому кошику. Освячення речей, що шкодять здоров’ю та викликають залежність, суперечить духовним цінностям. Вживання тютюну є шкідливою звичкою, яка несе загрозу душі та тілу.

Такі речі не несуть благословення і не мають бути частиною свята. Великдень - це час для очищення, а не для згубних звичок.