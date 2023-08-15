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Що категорично заборонено робити з хлібом, щоб не накликати біду

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Вівторок 15 серпня 2023 21:30
Що категорично заборонено робити з хлібом, щоб не накликати біду Що не можна робити з хлібом (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хліб - один із найважливіших продуктів харчування. До хліба потрібно ставитися дбайливо. Інакше, згідно з прикметами, людина може зіштовхнутися із серйозними проблемами у житті.

Що не можна робити з хлібобулочним виробами - читайте нижче.

Не можна викидати

Предки вірили, викидаючи хліб, людина виявляє неповагу до людей, які працювали для створення цього продукту. Вважалося, що невдячність обов’язково повернеться. За прикметами, після викидання хліба сім’я може зіткнутися з бідністю і нещастями.

Якщо доїдати хліб не хочеться, його можна пустити на сухарі. Крім того, продуктом можна погодувати птахів.

Наколювати на виделку

Згідно з прикметами, якщо наколювати шматочки хліба на виделку, то це може призвести до несприятливих наслідків. Особливо для незаміжніх жінок.

Вважалося, що дівчина, яка робить так, навряд чи зможе налагодити особисте життя та стати щасливою.

Різати в руках

Нарізати хліб треба на дошці. Інакше людина може мати справу з серйозними фінансовими труднощами.

До того такі дії дуже небезпечні, адже можна поранитися.

Їсти за спиною

Ще з давна люди вірили, що можна вкрасти силу, здоров'я і щастя людини, якщо з'їсти хліб за її спиною або доїсти чужий шматок.

Щоб людиною не опанувала нечиста сила, заборонялося їсти, переступаючи через поріг. Це вважалося межею з потойбічним світом.

Правильне зберігання

Не варто зберігати хліб абияк, адже це найголовніша страва на столі. Наші предки вважали, що його потрібно залишати в хлібниці, під яку застеляли серветку.

Також не варто одразу відрізати від буханки чи батона кілька шматочків - лише в разі потреби.

Раніше ми повідомляли, звідки на хлібі з'являються білі плями.

Також ми писали, чому не варто купувати нарізний хліб.

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