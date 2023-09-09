Що категорично заборонено робити з фотографіями, щоб не накликати лихо

Не можна дарувати фотографії стороннім людям

Ця прикмета пояснюється тим, що через фотографію здійснюється енергетичний обмін, яким можуть скористатися люди, щоб завдати шкоди.

Часто фотографії стають головним магічним атрибутом у ритуалах, любовних приворотах та прокльонах. Тому важливо бути обережними.

Не можна різати, рвати та спалювати фотографії

Будь-яка фотографія пов’язана з людиною, яка на ній зображена. Тому, коли ви рвете чи спалюєте знімки, ви руйнуєте своє життя, приваблюєте неприємності та хвороби.

Цією прикметою нехтувати не можна, адже можна накликати біду.

Не фотографуйте нехрещених дітей

Вважається, що нехрещені діти позбавлені захисту, тому фотознімки можуть нашкодити їм: відібрати життєві сили, зробити їх слабкими, безхарактерними, спровокувати погану долю.

Не можна фотографуватись під час вагітності

Існує прикмета, що на жінку, яка сфотографується під час вагітності, обов’язково чекає нещастя, пов’язане з її майбутньою дитиною.

Однак, багато зірок не приховують свою вагітність та наголошують на своєму чудовому стані. І у кожної з них на світ з'являється здорове маля.

Що означає, коли впала фотографія

Падіння і порушення цілісності фотознімку - це нехороший знак. Найчастіше це пов'язано з тим, що людину на знімку буде підстерігати небезпека. Коли падає фотографія закоханої або сімейної пари, то незабаром у них буде конфлікт, який може призвести до розставання.