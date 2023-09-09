Что категорически запрещено делать с фотографиями, чтобы не навлечь беду

Нельзя дарить фотографии посторонним

Эта примета объясняется тем, что через фотографию осуществляется энергетический обмен, которым могут воспользоваться люди, чтобы нанести вред.

Часто фотографии становятся главным магическим атрибутом в ритуалах, любовных приворотах и проклятиях. Поэтому важно быть осторожными.

Нельзя резать, рвать и сжигать фотографии

Любая фотография связана с человеком, который на нем изображен. Поэтому, когда вы рвете или сжигаете снимки, вы разрушаете свою жизнь, привлекаете неприятности и болезни.

Этой приметой пренебрегать нельзя, ведь можно навлечь беду.

Не фотографируйте некрещеных детей

Считается, что некрещеные дети лишены защиты, поэтому фотоснимки могут навредить им: отобрать жизненные силы, сделать их слабыми, бесхарактерными, спровоцировать плохую судьбу.

Нельзя фотографироваться во время беременности

Существует примета, что на женщину, которая сфотографируется во время беременности, обязательно ожидает несчастье, связанное с ее будущим ребенком.

Однако многие звезды не скрывают свою беременность и подчеркивают свое прекрасное состояние. И у каждой из них на свет появляется здоровый малыш.

Что значит, когда упала фотография

Падение и нарушение целостности фотоснимка - это нехороший знак. Чаще это связано с тем, что человека на снимке будет подстерегать опасность. Когда падает фотография влюбленной или семейной пары, то вскоре у них будет конфликт, который может привести к расставанию.