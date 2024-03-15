Що категорично заборонено говорити людині, з якою ви обідаєте

Чому не можна коментувати те, що їдять інші

Терапевт Брітні Лауро розповів, що ви ніколи не знаєте, через який період проходить людина і чому їсть ту чи іншу страву.

Наприклад, у когось може бути розлад харчової поведінки, тому зауваження про те, наскільки здорово людина харчується, може сприйматися як похвала за стан.

У людей також можуть бути проблеми зі здоров’ям, при яких необхідні зміни в харчуванні, наприклад відмова від глютену або перехід на рослинні продукти.

Що не можна говорити

"Я б ніколи не їв..."

Дієтолог , що вказівка ​​на те, що людина їсть страву, яка вам не подобається, може змусити їх почуватися ніяково. Це також може здатися, що ви порівнюєте своє тіло з їхнім.

Особливо якщо ви кажете щось на кшталт: "Я ніколи не міг би їсти стільки цукру, інакше я набрав би вагу".

"Ти ж не збираєшся все це їсти?"

Подібні заяви можуть змусити когось почуватися засудженими щодо свого вибору їжі. Крім того, уникайте коментарів щодо розміру та наповненості тарілки.

"Ти на дієті?"

Ніколи не коментуйте, як їжа вплине на чиєсь тіло. Також уникайте негативних розмов про зовнішність.

Якщо ви часто чуєте подібні коментарі і вони вас турбують, то варто розробити стратегію.

По-перше, уникайте погоджуватися з коментатором і приєднуватися до маркування продуктів або обговорення того, чи варто вам їх їсти.

Часто зміна теми є найкращою стратегією. Перенаправлення також може допомогти, коли хтось говорить про те, що ви не хочете обговорювати. Можна запитати про щось зовсім не пов’язане з їжею.

Якщо ви "пряма" людина, то просто скажіть: "Чи можемо ми не говорити про їжу чи тіло?" Важливо завжди вміти встановлювати межі дозволеного.