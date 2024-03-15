Что категорически запрещено говорить человеку, с которым вы обедаете

Обед - это не только время для еды, но и важное время, чтобы остановиться и отвлечься от работы. Есть некоторые вещи, которые категорически запрещено говорить человеку, с которым обедаете.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Терапевт Бритни Лауро рассказал, что вы никогда не знаете, через какой период проходит человек и почему ест то или иное блюдо.
К примеру, у кого-то может быть расстройство пищевого поведения, поэтому замечание о том, как здорово человек питается, может восприниматься как похвала за состояние.
У людей также могут быть проблемы со здоровьем, при которых необходимы изменения в питании, например, отказ от глютена или переход на растительные продукты.
Диетолог , что указание на то, что человек ест блюдо, которое вам не нравится, может заставить их чувствовать себя неловко. Это также может показаться, что вы сравниваете ваше тело с их.
Особенно если вы говорите что-то вроде: "Я никогда не мог бы есть столько сахара, иначе я набрал бы вес".
Подобные заявления могут заставить кого-то чувствовать себя осужденными по своему выбору пищи. Кроме того, избегайте комментариев по размеру и наполненности тарелки.
Никогда не комментируйте, как еда повлияет на чье-то тело. Также избегайте негативных разговоров о внешности.
Если вы часто слышите подобные комментарии, и они вас беспокоят, то стоит разработать стратегию.
Во-первых, избегайте согласовываться с комментатором и присоединяться к маркировке продуктов или обсуждению того, стоит ли вам их есть.
Часто смена темы является лучшей стратегией. Перенаправление может помочь, если кто-то говорит о том, что вы не хотите обсуждать. Можно спросить о чем-то совсем не связанном с едой.
Если вы "прямой" человек, то просто скажите: "Можем ли мы не говорить о еде или теле?" Важно всегда уметь устанавливать границы дозволенного.
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