Що категорично заборонено робити жінці, якщо вона дізналася про зраду чоловіка

Жінка не винна

На жаль, зради в наш час – не рідкість. І така неприємність дає чіткий сигнал, що у стосунках є великі проблеми.

Перше, що обов'язково має усвідомити жінка – у зраді чоловіка її провини немає. Відповідальність за такий підлий вчинок лежить повністю лише на чоловікові. Саме він зробив свій вибір, коли пішов до іншої жінки.

Невірність часто стає наслідком якихось проблем у стосунках, і в цьому вина може на обох партнерах. Але якщо чоловікові було нестерпно, чи все він зробив, щоб налагодити стосунки з коханою?

Причинами можуть стати: постійні конфлікти, недовіра, нерозуміння один одного, незадоволеність інтимним життям. Але все це чоловіка не виправдовує, тому що зрада ніколи не була і не буде виходом із ситуації.

Не поспішайте розповідати подругам

Не біжіть до подруг, щоб поділитися цією неприємною новиною. Коли емоції захльостують і сльози душать, хочеться поговорити про своє лихо з кимось близьким, спитати поради.

Але ви можете пробачити коханій людині. Можливо, вам знадобиться багато часу, щоб відновити довіру та знайти шлях один до одного. Навіщо ж рідним та друзям знати про зраду? Ви пробачите, а вони ні.

Просити поради у такій ситуації – теж помилка. У кожної людини свій погляд на багато речей і те, що підходить вашій подрузі, вам може не підійти. Тим більше, що вам потрібен час, щоб зрозуміти, чого ви хочете далі.

Не треба мстити

У багатьох жінок виникає бажання помститися. Повірте, нічого до чого хорошого це не приведе. Якщо ви хочете зберегти союз (чоловік зробив помилку і кається), то не потрібно намагатися шантажувати коханого зрадою, виконувати роль жертви - це тільки зробить ще глибшою тріщину у ваших стосунках.

Прощати чи не прощати?

Найскладніший вибір для жінки в цій ситуації – пробачити чи не прощати. Є два шляхи й на будь-який з них вирішиться дуже непросто. Ситуації бувають зовсім різні - від "біс поплутав" до "ти сама винна".

Вам потрібно розібратися у позиції вашого партнера. Чи розуміє він підлість свого вчинку, чи кається, чи готовий змінитися заради щасливого життя з вами, чи хоче він зберегти ваші стосунки.

Якщо чоловік не повною мірою відчуває свою провину та відповідальність, то шанси повернутися до вашого нормального життя та довіри дуже малі. Навіть довгі розмови та консультації у психолога можуть не допомогти, якщо чоловік не кається у скоєному.

Візьміть паузу

Не ухвалюйте рішення, коли вас душать емоції та дуже боляче. Візьміть паузу і запропонуйте те саме партнеру. Ви маєте кілька днів або тижнів на обмірковування свого рішення. Емоції перших днів поступово відступатимуть і з'явиться ясність мислення.

Вам необхідно усвідомити, яким саме шляхом ви не підете – ваше життя у будь-якому випадку зміниться. І тут варто вибирати, як вчинити правильно - дати ще один шанс чоловікові, який помилився і кається або поставити крапку і бути вільною від кайданів зламаних стосунків.