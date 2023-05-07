Что категорически запрещено делать женщине, если она узнала об измене мужа

Женщина не виновата

Увы, измены в наше время - не редкость. И такая неприятность дает четкий сигнал, что в отношениях есть большие проблемы.

Первое, что обязательно должна осознать женщина - в измене мужа ее вины нет. Ответственность за такой подлый поступок лежит полностью только на мужчине. Именно он сделал свой выбор, когда пошел к другой женщине.

Неверность часто становится последствием каких-то проблем в отношениях, и в этом вина может быть обоих партнеров. Но если мужчине было невыносимо, все ли он сделал, чтобы наладить отношения с любимой?

Причинами могут стать: постоянные конфликты, недоверие, непонимание друг друга, неудовлетворенность интимной жизнью. Но все это мужчину не оправдывает, так как измена никогда не была и не будет выходом из ситуации.

Не спешите рассказывать подругам

Не бегите к подругам, чтобы поделиться этой неприятной новостью. Когда эмоции захлестывают и слезы душат, хочется поговорить о своей беде с кем-то близким, спросить совета.

Но вы можете простить любимого человека. Возможно, вам понадобится много времени, чтобы восстановить доверие и найти путь друг к другу. Зачем же родным и друзьям знать об измене? Вы простить сможете, а они нет.

Просить совета в такой ситуации - тоже ошибка. У каждого человека свой взгляд на многие вещи и то, что подходит вашей подруге, вам может не подойти. Тем более, что вам нужно время, чтобы понять, чего вы хотите дальше.

Не нужно мстить

У многих женщин возникает желание отомстить. Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. Если вы хотите сохранить союз (муж совершил ошибку и раскаивается), то не нужно пытаться шантажировать любимого изменой, выполнять роль жертвы - это только сделает еще глубже трещину в ваших отношениях.

Прощать или не прощать?

Самый сложный выбор для женщины в этой ситуации - простить или не прощать. Есть два пути и на любой из них решится очень непросто. Ситуации бывают совершенно разные - от "бес попутал" до "ты сама виновата".

Вам нужно разобраться в позиции вашего партнера. Понимает ли он подлость своего поступка, раскаивается ли, готов ли измениться ради счастливой жизни с вами, хочет ли он сохранить ваши отношения.

Если мужчина не в полной мере чувствует свою вину и ответственность, то шансы вернуться к вашей нормальной жизни и доверию очень малы. Даже долгие разговоры и консультации у психолога могут не помочь, если мужчина не раскаивается в содеянном.

Возьмите паузу

Не принимайте решения, когда вас душат эмоции и очень больно. Возьмите паузу и предложите то же самое партнеру. У вас есть несколько дней или недель на обдумывание своего решения. Эмоции первых дней постепенно будут отступать и появится ясность мышления.

Вам необходимо осознать, каким именно путем вы не пойдете - ваша жизнь в любом случае изменится. И тут стоит выбирать, как поступить правильно - дать еще один шанс мужу, который ошибся и раскаивается или поставить точку и быть свободной от оков сломанных отношений.