Що категорично не можна робити вагітним, щоб не накликати проблеми

Більшість прикмет пов’язаних з вагітністю виходять за межі розуміння сучасної людини. Однак, деякі з них мають цілком логічне пояснення. Вважається, що будь-яка неправильна дія може зашкодити вагітності і погано вплинути на долю майбутньої дитини.

Заздалегідь купувати одяг

Існує прикмета, що майбутня мама не повинна заздалегідь купувати своїй дитині одяг, оскільки вважалося, що злі духи встигнуть "зайняти" ці речі і це послужить перешкодою до народження дитини.

Приховувати вагітність

Майбутнім породіллям рекомендується приховувати свою вагітність якомога довше, оскільки можлива негативна енергетика. Наприклад, заздрість, можуть зашкодити не тільки матусі, але і дитині. Це пояснюється тим, що вагітна жінка вкрай сприйнятлива до всіх негативних факторів.

Стригти волосся

Ще з давніх-давен вважалося - саме в волоссі знаходиться життєва сила людини, і до самих "кінчиків" вони насичені корисними речовинами, тому зістригаючи навіть трохи волосся, вагітна позбавлялася користі для організму.

Фарбувати волосся

Така прикмета пояснюється тим, що дитина народиться з плямою на тілі. Швидше за все, так просто залякували молодих красунь. Однак, все ж хімічні елементи, що знаходяться в фарбі можуть сприяти прояві алергії.

Не можна гладити кішку

Все тому, що дитина народиться волохатою. Також така заборона застерігала від різноманітних інфекцій, які можуть поширювати тварини (особливо безхатьки).

Проте не варто відразу віддавати свого домашнього улюбленця, адже існує набагато більша ймовірність захворіти через немиті фрукти або погано оброблене сире м’ясо.

Не можна вишивати або в’язати

Народні прикмети про вагітність кажуть, що тоді дитина може заплутатися в пуповині. Однак є і інше пояснення, адже коли вагітна в’яже чи вишиває, то довго сидить на одному місці. Мала активність призводить до застою в органах малого таза.

Обов’язково змінюйте положення або вставайте та ходіть кожні 20-30 хвилин.

Вагітній не можна ні в чому відмовляти

Згідно з прикметою, якщо відмовити вагітній, то миші вночі покусають. Цей міф про вагітність пов’язаний з тим, що в минулому про породіль особливо турбувалися, адже важливо було, щоб дитина розвивалася нормально.