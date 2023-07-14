Что категорически нельзя делать беременным, чтобы не навлечь проблемы

Большинство примет связанных с беременностью выходят за пределы понимания современного человека. Однако некоторые из них имеют вполне логическое объяснение. Считается, что любое неправильное действие может нанести вред беременности и плохо повлиять на судьбу будущего ребенка.

Заранее покупать одежду

Существует примета, что будущая мама не должна заранее покупать своему ребенку одежду, поскольку считалось, что злые духи успеют "занять" эти вещи и это послужит препятствием к рождению ребенка.

Скрывать беременность

Будущим роженицам рекомендуется скрывать свою беременность как можно дольше, поскольку возможна отрицательная энергетика. Например, зависть, могут навредить не только мамочке, но и ребенку. Это объясняется тем, что беременная женщина крайне восприимчива ко всем негативным факторам.

Стричь волосы

Еще с давних времен считалось - именно в волосах находится жизненная сила человека, и до самых "кончиков" они насыщены полезными веществами, поэтому состригая даже немного волос, беременная лишалась пользы для организма.

Красить волосы

Такая примета объясняется тем, что ребенок родится с пятном на теле. Скорее всего, так просто запугивали молодых красавиц. Однако, все же находящиеся в краске химические элементы могут способствовать проявлению аллергии.

Нельзя гладить кошку

Все потому, что ребенок родится мохнатым. Также такой запрет предостерегал от различных инфекций, которые могут распространять животные (особенно бездомные).

Однако не стоит сразу отдавать своего домашнего питомца, ведь существует гораздо большая вероятность заболеть из-за немытых фруктов или плохо обработанного сырого мяса.

Нельзя вышивать или вязать

Народные приметы о беременности говорят, что тогда ребенок может запутаться в пуповине. Однако есть и другое объяснение, ведь когда беременная вяжет или вышивает, долго сидит на одном месте. Малая активность приводит к застою в органах малого таза.

Обязательно меняйте положение или вставайте и ходите каждые 20-30 минут.

Беременной нельзя ни в чем отказывать

Согласно примете, если отказать беременной, то мыши ночью покусают. Этот миф о беременности связан с тем, что в прошлом о роженицах особенно беспокоились, ведь важно было, чтобы ребенок развивался нормально.