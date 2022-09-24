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Що категорично не можна робити, якщо ви отруїлися грибами: перша допомога

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Субота 24 вересня 2022 11:36
Що категорично не можна робити, якщо ви отруїлися грибами: перша допомога Що робити, якщо ви отруїлися грибами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нині в Україні сезон грибів. Багато людей люблять збирати їх перетворюють цей процес на справжнє полювання. Восени багато українців збирають гриби самостійно та вводять їх у свій раціон. Однак гриби залишаються частою причиною отруєнь.

У Національній службі здоров'я розповіли, яка медична допомога має бути першою під час отруєння цим продуктом.

Що важливо знати

Якщо протягом 30 хвилин (або кількох днів) після вживання грибів з'явилися перші симптоми отруєння – терміново зверніться за медичною допомогою.

Які ознаки отруєння грибами

Симптоми можуть проявитися як через півгодини після вживання, і протягом кількох днів. Ось які основні ознаки отруєння грибами:

  • нудота;
  • блювання;
  • різкий біль у животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури;
  • зниження пульсу;
  • нестача повітря, ядуха;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
  • марення, галюцинації.

Перша допомога при отруєнні грибами

  • Викличте екстрену медичну допомогу – 103;
  • Промийте шлунок простою водою;
  • Дотримуйтесь постільного режиму;
  • Пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;
  • Приймайте сорбенти.

Що категорично не можна робити при отруєнні грибами

При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкоголь та їжу, у тому числі молочні та кисломолочні продукти. Це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

Залишки грибів або грибних страв слід обов'язково зберегти, це допоможе дізнатися про причину отруєння і призначити правильне лікування.

Раніше ми писали, що у Карпатах знайшли гігантський гриб.

Також дивіться найврожайніші локації грибів для безпечного "полювання".

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