В Украине начался грибной сезон. Самые урожайные локации для безопасной "охоты"

Грибные туры осенью предлагают в Украине и Польше

В Украине начался грибной сезон – об этом рассказывают в заповедниках и отчитываются путешественники по сентябрьским путешествиям. В этом году грибные локации стали дополнительным туристическим магнитом для отдыхающих.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда приглашают в туры со сбором грибов и какие правила существуют для собирателей.

Что нужно знать о правилах сбора грибов

Сбор грибов в Украине – очень популярный вид активного отдыха, а карпатские леса осенью становятся раем для грибников, отмечают на Facebook-странице Карпатского биосферного заповедника.

"Отдыхайте с пользой, будьте активны и не забывайте, что мелкие радости доступны нам благодаря ВСУ", - подчеркивают в заповеднике.

Фото: Пейзажи в Карпатах (unsplash.com/rostyslav-savchyn)

Там напоминают основные правила сбора грибов без ущерба природе:

не трогайте грибов, которые с собой брать не будете;

не разрушайте грибницы, а если так случилось – прикопайте их землей;

не собирайте грибов за раз больше, чем можно переработать. Собранные грибы очень быстро портятся и теряют свои качества;

не оставляйте мусор в лесу.

Мир грибов Карпатского биосферного заповедника очень разнообразен. Среди объектов "тихой охоты" самые популярные: белые грибы, подосиновики, польские грибы, лисички, грузди, также собирают опята и сыроежки. Особым деликатесом является редкий белый трюфель.

Куда можно отправиться на отдых с сбором грибов

После засушливого лета в Украине идет период дождей, благодаря чему бывалые грибники отмечают "пик" лесного урожая. Больше грибных мест туристы могут увидеть в Карпатах, поэтому почти каждая усадьба приглашает осенью гостей с предложением походов за грибами.

Впрочем, туристические компании и экскурсоводы также составляют предложения для грибных уикендов.

Фото: Белые грибы в Межреченском парке (facebook.com/Андрей Сагайдак)

К примеру, из Киева можно отправиться в однодневное путешествие в Межреченский ландшафтный парк на Черниговщине, где экскурсовод с лесником проведет гостей экотропами, по сторонам от которых можно собрать грибов. В таком однодневном туре компания "Киевский код" предлагает посетить музей древностей и продегустировать местную продукцию.

Стоимость такого досуга: от 1000 гривен с человека.

Впрочем, именно за грибами также есть туры. Например, "Дива Країни" приглашают в 4-дневное путешествие в Верховину, в которое включены походы на тихую охоту, а также местные туристические развлечения и знакомство с гуцульской культурой.

Стоимость отдыха: 3500 гривен без стоимости проезда в Ивано-Франковск.

Для украинцев в Польше, которых, по ориентировочным оценкам, осталось около 2 млн человек, украинские турагенты также предлагают отдых на природе со сбором грибов.

"Сейчас пошли маслята, белый гриб, моховик, боровик, белые грузди, зонтики. Если есть желающие прогуляться по лесу, насладиться природой, собрать грибочки – поехали с нами", - призывают на Facebook-странице "Туры выходного дня", которая с недавних пор предлагает путешествия из Кракова.

Стоимость однодневной поездки в местные леса: от 100 злотых (780 гривен).

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