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Что категорически нельзя делать, если вы отравились грибами: первая помощь

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 11:36
Что категорически нельзя делать, если вы отравились грибами: первая помощь Что делать, если вы отравились грибами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас в Украине сезон грибов. Многие люди обожают собирать их превращают этот процесс в настоящую охоту. Осенью многие украинцы собирают грибы самостоятельно и вводят их в свой рацион. Однако грибы остаются частой причиной отравлений.

В Национальной службе здоровья рассказали, какая медицинская помощь должна быть первой при отравлении этим продуктом.

Что важно знать

Если в течение 30 минут (или нескольких дней) после употребления грибов появились первые симптомы отравления - срочно обратитесь за медицинской помощью.

Какие признаки отравления грибами

Симптомы могут проявиться как уже через полчаса после употребления, так и в течение нескольких дней. Вот какие основные признаки отравления грибами:

  • тошнота;
  • рвота;
  • резкий боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • нехватка воздуха, удушье;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • бред, галлюцинации.

Первая помощь при отравлении грибами

  • Вызовите экстренную медицинскую помощи – 103;
  • Промойте желудок простой водой;
  • Соблюдайте постельный режим;
  • Пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) – это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;
  • Принимайте сорбенты.

Что категорически нельзя делать при отравлении грибами

При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкоголь и пищу, в том числе молочные и кисломолочные продукты. Это может ускорить всасывание токсинов в организм.

Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, это поможет узнать причину отравления и назначить правильное лечение.

Ранее мы писали, что в Карпатах нашли гигантский гриб.

Также смотрите самые урожайные локации грибов для безопасной "охоты".

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