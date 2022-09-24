Что категорически нельзя делать, если вы отравились грибами: первая помощь
Сейчас в Украине сезон грибов. Многие люди обожают собирать их превращают этот процесс в настоящую охоту. Осенью многие украинцы собирают грибы самостоятельно и вводят их в свой рацион. Однако грибы остаются частой причиной отравлений.
В Национальной службе здоровья рассказали, какая медицинская помощь должна быть первой при отравлении этим продуктом.
Что важно знать
Если в течение 30 минут (или нескольких дней) после употребления грибов появились первые симптомы отравления - срочно обратитесь за медицинской помощью.
Какие признаки отравления грибами
Симптомы могут проявиться как уже через полчаса после употребления, так и в течение нескольких дней. Вот какие основные признаки отравления грибами:
- тошнота;
- рвота;
- резкий боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- нехватка воздуха, удушье;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- бред, галлюцинации.
Первая помощь при отравлении грибами
- Вызовите экстренную медицинскую помощи – 103;
- Промойте желудок простой водой;
- Соблюдайте постельный режим;
- Пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) – это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;
- Принимайте сорбенты.
Что категорически нельзя делать при отравлении грибами
При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкоголь и пищу, в том числе молочные и кисломолочные продукты. Это может ускорить всасывание токсинов в организм.
Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, это поможет узнать причину отравления и назначить правильное лечение.
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