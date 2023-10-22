Що категорично не можна робити при болях у спині: невролог зробила важливе попередження

Коли у нас раптово прихоплює спина, то останнє, про що ми думаємо - це про похід до лікаря. І починаємо вигадувати швидкі способи порятунку від болю. Варто пам'ятати, що не можна займатися самолікуванням, укладатись у ліжко та застосовувати різні нетрадиційні способи лікування.
Що ще категорично не можна робити при болях у спині, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на лікаря-невролога Ганну Чередниченко в Instagram.
Фахівець закликає не робити самостійно МРТ без призначення лікаря. Для МРТ є конкретні показання і лише 1% болів у спині може бути через серйозні причини.
При болях у спині не потрібно вкладатися у ліжко! Чим раніше ви почнете рухатися, тим швидше мине біль. Починайте з ходьби двічі на день по 10-15 хвилин.
Ганна Чередниченко рекомендує не сидіти біля комп'ютера 24/7, бо чудовою профілактикою для болю у спині є рух.
"Кожної години сидячої роботи вставайте і робіть 5-хвилинну зарядку", - радить лікар.
Невропатолог рекомендує не робити вправи, якщо є сильний біль. Якщо вправу робити боляче - значить ваші м'язи поки що не готові до неї. Поверніться до фізичної активності або цієї вправи через деякий час.
Слідкуйте за своєю поставою, як ви ходите та сидите. Вирівняйте хребет і розправте плечі. А ще спеціаліст рекомендує не ходити щодня на підборах.
Не варто захоплюватися при болях у спині пасивними методами лікування типу ультразвуку або ампліпульсу.
"Ультразвук або ампліпульс можуть бути приємними, але ефект від них є низькодоказовим. А ще вони можуть "підігріти" зростання будь-яких новоутворень", - каже Чередниченко.
Не варто шукати проти болю в спині чудодійних таблеток - хондропротектори та гомеопатичні засоби не є лікарськими препаратами. Вони працюють лише на рівні плацебо - коли ми віримо в їхню дію.
Також Ганна Чередниченко рекомендує не терпіти біль та не займатися самолікуванням, а при виникненні проблем - звертатися за допомогою до лікарів. Вона показала, як робити найпростішу зарядку для профілактики болю у спині.
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