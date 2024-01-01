Що категорично не можна робити 1 січня, щоб не зіпсувати собі цілий рік

Що категорично не можна робити 1 січня

У перший день Нового року не можна виконувати важку і брудну роботу, інакше весь рік ви важко працюватимете. Не потрібно старатися і при прибиранні будинку, мити підлогу та викидати сміття - це обіцяє вам зайві витрати та збитки.

1 січня постарайтеся не віддавати борги, інакше всі місяці розплачуватиметеся і матимете фінансові проблеми. Розібратися з грошовими питаннями потрібно до Нового року, а потім позичати не варто аж до Водохреща, інакше весь рік можна зазнавати поневірянь.

Також кажуть, що 1 січня не варто викидати ялинку, мовляв, можна викинути за поріг усю радість. Також не викидайте догорілі свічки зі столу та залишки їжі.

Виносити сміття, підмітати чи мити підлогу в перший день року - не варто, це може позбавити удачі.

У перший день року не можна лаятись, з'ясовувати стосунки, плакати, конфліктувати – весь рік стане напруженим.

Не можна ображати інших людей.

Що потрібно зробити 1 січня

У народі хорошим знаком вважається прокинутися в перший день року під собачий гавкіт і першим на вулиці зустріти чоловіка - всі 12 місяців супроводжуватиме удача. Також потрібно бути уважним до випадкових знахідок, вони можуть підказати, що чекає у новому році.

Якщо вам трапиться тварина - обов'язково нагодуйте її, це принесе успіх у справах.

Крім всіх відомих прикмет, пам'ятайте, що приказка про те, як ви проведете перший день року - таким він і буде, з'явилася не так.