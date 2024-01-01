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Что категорически нельзя делать 1 января, чтобы не испортить себе весь год

Фото: Что строго нельзя делать 1 января (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новый год 2024 наступил. 1 января - это, конечно же, его начало. Очень важно в эту дату соблюдать правила и не делать некоторых вещей, чтобы следующий год был счастливым.

Что категорически нельзя делать 1 января по народным приметам, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что категорически нельзя делать 1 января

В первый день Нового года нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, иначе весь год  вы будете тяжело трудиться. Не нужно усердствовать и при уборке дома, мыть полы и выбрасывать мусор - это сулит вам лишние траты и убытки.

1 января постарайтесь не отдавать долги, иначе все месяцы будете расплачиваться и иметь финансовые проблемы. Разобраться с денежными вопросами нужно до Нового года, а после брать в долг не стоит вплоть до Крещения, иначе весь год можно испытывать лишения.

Также говорят, что 1 января не стоит выбрасывать елку, мол, можно выкинуть за порог всю радость. Также не выбрасывайте догоревшие свечи со стола и остатки еды.

Выносить мусор, подметать или мыть полы в первый день года - не стоит, это может лишить удачи.

В первый день года нельзя ругаться, выяснять отношения, плакать, конфликтовать - весь год станет напряженным.

Нельзя обижать других людей.

Что нужно сделать 1 января

В народе хорошим знаком считается проснуться в первый день наступившего года под собачий лай и первым на улице встретить мужчину - все 12 месяцев будет сопровождать удача. Также нужно быть внимательным к случайным находкам, они могут подсказать, что ждет в новом году.

Если вам попадется животное - обязательно накормите его, это принесет удачу в делах.

Кроме всех известных примет, помните, что поговорка о том, как вы проведете первый день года - таким он и будет, появилась не просто так.

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