Що і за скільки купують українці, щоб зігрітися взимку і не "сідала" техніка

Якщо у вересні українці частіше шукали обігрівачі, то в жовтні, на фоні ворожих атак по наших енергосистемах і як наслідок проблем зі світлом, стали в 6 разів активніше шукати павербанки.

Обігрів та утеплення

Конвектори, радіатори, тепловентилятори, масляні та УФО обігрівачі можуть стати класичними обігрівачами у разі відсутності чи перебоїв з опаленням. Саме їх, за даними OLX, найбільше шукали упродовж другого тижня вересня.

Якщо не буде світла, людям для обігріву стане у нагоді буржуйка або твердопаливний котел, біокамін на спирті, газова колонка. Такі товари також найбільше цікавили користувачів у вересні.

Разом із попитом збільшилася кількість пропозицій на сайті безплатних оголошень, але також зросла середня ціна товарів для обігріву. Наприклад: порівняно з серпнем біокаміни подорожчали на 2 тисячі гривень, масляні обігрівачі та котли стали дорожчими на 1 200 гривень.

Дані OLX

Теплий одяг та ковдри

Додатково утеплитися взимку допомагає також зручний теплий домашній одяг, ковдри та пледи, термобілизна, теплі шкарпетки та светри.

Попит за неповний жовтень на теплі шкарпетки зріс у 20 разів у порівнянні з серпнем, на теплі светри - у 8 разів, на термобілизну - у 3 рази.

Зараз комплект теплих речей на одного дорослого коштуватиме в середньому 4 тисячі гривень, причому зібрати його можна із 18 тисяч пропозицій в онлайні.

Також українці наприкінці літа стали частіше шукати спальні мішки, каремати та намети - майже 158 тисяч пошуків. У середньому подібний набір у жовтні коштуватиме 7 тисяч гривень, що на 11% дорожче, ніж у серпні.

Автономне живлення

Короткочасні локальні відключення призвели до збільшення попиту на всі резервні системи харчування. За даними OLX, порівнюючи періоди 1-9 жовтня та 10-16 жовтня, українці:

у 6 разів частіше шукали павербанки та зарядні станції ;

та ; у 4 рази більше цікавилися генераторами.

Зросла кількість пропозицію над ринком - найбільше розширився асортимент зарядних станцій.

Дані OLX

Для живлення побутової техніки в приватному будинку можуть стати в пригоді генератори не менше 5 кВт. Бензинові прилади в жовтні коштуватимуть орієнтовно 19,5 тисяч гривень, а дизельні - 70,8 тисячі гривень, що дорожче майже в 4 рази.

Портативна зарядна станція (на 210 Вт/год) із середньою вартістю 15 500 гривень зможе тричі підзарядити ноутбук, понад 10 разів - телефон, а також підтримати роботу холодильника до 3 годин.

Як зазначають фахівці, павербанк від 20 000 mAh не буде зайвим для телефонів та ноутбуків, його середня ціна приладу на ресурсі у жовтні становить 1300 гривень.

Альтернативне освітлення

Якщо в будинку зникне електроенергія, може стати у нагоді не тільки ліхтарик із запасними батарейками, а й будь-які гірлянди або нічники на батарейках, свічки та кемпінгові ліхтарі.

Ціни на них залишаються ще літні, при цьому кількість оголошень з продажу гірлянд та свічок збільшилася на 12% та 28% відповідно.

Дані OLX