Что и за сколько покупают украинцы, чтобы согреться зимой и не "садилась" техника

Если в сентябре украинцы чаще искали обогреватели, то в октябре, на фоне вражеских атак по нашим энергосистемам и как следствие возникающим проблемам со светом, стали в 6 раз активнее искать павербанки.

Обогрев и утепление

Конвекторы, радиаторы, тепловентиляторы, масляные и УФО обогреватели могут стать классическими обогревателями в случае отсутствия или перебоев с отоплением. Именно их, по данным OLX, больше всего искали на протяжении второй недели сентября.

Если не будет света, людям для обогрева пригодится буржуйка или твердотопливный котел, биокамин на спирте, газовая колонка. Такие товары также больше всего интересовали пользователей в сентябре.

Вместе со спросом увеличилось количество предложений на сайте бесплатных объявлений, но также выросла и средняя цена товаров для обогрева. К примеру: по сравнению с августом биокамины подорожали на 2 тысячи гривен, масляные обогреватели и котлы стали дороже на 1 200 гривен.

Данные OLX

Теплая одежа и одеяла

Дополнительно утеплиться зимой помогает также удобная теплая домашняя одежда, одеяла и пледы, термобелье, теплые носки и свитера.

Спрос за неполный октябрь на теплые носки вырос в 20 раз по сравнению с августом, на теплые свитера - в 8 раз, на термобелье - в 3 раза.

Сейчас комплект теплых вещей на одного взрослого обойдется в среднем 4 тысячи гривен, причем собрать его можно с 18 тысяч предложений в онлайне.

Также украинцы в конце лета стали чаще искать спальные мешки, карематы и палатки - почти 158 тысяч поисков. В среднем подобный набор в октябре обойдется в 7 тысяч гривен, что на 11% дороже, чем в августе.

Автономное питание

Кратковременные локальные отключения привели к увеличению спроса практически на все резервные системы питания. По данным OLX, сравнивая периоды 1-9 октября и 10-16 октября, украинцы:

в 6 раз чаще искали павербанки и зарядные станции ;

и ; в 4 раза больше интересовались генераторами.

Возросло и количество предложение на рынке - больше всего расширился ассортимент зарядных станций.

Данные OLX

Для питания бытовой техники в частном доме могут пригодиться генераторы не менее 5 кВт. Бензиновые приборы в октябре обойдутся ориентировочно в 19,5 тысячи гривен, а дизельные - в 70,8 тысяч гривен, что дороже почти в 4 раза.

Портативная зарядная станция (на 210 Вт/ч) со средней стоимостью 15 500 гривен сможет трижды подзарядить ноутбук, более 10 раз - телефон, а также поддержать работу холодильника до 3 часов.

Как отмечают специалисты, павербанк от 20 000 mAh не будет лишним для телефонов и ноутбуков, его средняя цена прибора на ресурсе в октябре составляет 1300 гривен.

Альтернативное освещение

Если в доме исчезнет электроэнергия, может пригодиться не только фонарик с запасными батарейками, но и любые гирлянды или ночники на батарейках, свечи и кемпинговые фонари.

Цены на них остаются еще летние, при этом количество объявлений по продаже гирлянд и свеч увеличилось на 12% и 28% соответственно.

Данные OLX