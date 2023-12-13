Ось що станеться із вашим організмом, якщо регулярно пропускатимете сніданок

Багато українців ненавмисне пропускають сніданок, бо просто не встигають перед роботою повноцінно поїсти. Дехто ж навпаки свідомо відмовляється від ранкового прийому їжі, бо це начебто сприяє схудненню. Але що станеться з організмом, якщо регулярно пропускати сніданок і чи варто це робити?

Дестабілізація рівня цукру у крові

Без добре збалансованого сніданку рівень цукру в крові може знизитися, через що ви втомитеся, станете дратівливі та не зможете зосередитися. Згідно з дослідженням 2019 року, у тих, хто пропускав сніданок, підвищувався рівень цукру в крові та погіршувався його контроль.

"Оскільки ви голодуєте всю ніч під час сну, рівень цукру в крові вже природним чином знижується після пробудження. Якщо ви не відновите його добре збалансованим сніданком, то ваш рівень цукру в крові продовжуватиме падати протягом ранку", - каже дієтолог Керолайн Янг.

З часом це може призвести до великих коливань цукру в крові та нестабільності, що може викликати переддіабет або діабет. Дослідження показують, що пропуск сніданку пов’язаний із підвищеним ризиком діабету 2 типу.

Знизиться рівень уваги

Сніданок забезпечує необхідні поживні речовини, які потрібні мозку для зосередженої роботи. Пропуск цього прийому їжі може призвести до погіршення концентрації та туманного психічного стану. Дослідження 2017 року показало, що учасники, які пропускали або їли нездоровий сніданок, мали гірші когнітивні показники протягом дня, ніж ті, хто їв здоровий сніданок.

"Сніданок забезпечує тіло та мозок необхідними поживними речовинами та енергією після ночі голодування. Для деяких людей пропуск сніданку може призвести до зниження когнітивної діяльності, включаючи труднощі з концентрацією і пам'яттю", - пояснює дієтолог Тріста Бест.

Сповільниться метаболізм

Тіло звикає отримувати калорії вранці, тому пропуск сніданку може негативно вплинути на метаболізм. Дослідження показують, що організм може пристосуватися, уповільнивши швидкість метаболізму, що потенційно призведе до збільшення ваги.

"Регулярне харчування, включаючи сніданок, відіграє важливу роль у підтримці збалансованого обміну речовин. Пропуск сніданку може порушити цей баланс, потенційно вплинувши на здатність організму ефективно використовувати та зберігати енергію", - говорить Бест.

Організм неправильно сигналізуватиме про голод

Відмова від сніданку може викликати сильну тягу до їжі пізніше вдень. Це призведе до потенційного переїдання та ускладнить дотримання збалансованого режиму харчування.

"Ваше тіло шукає рівноваги, тому пропуск сніданку може призвести до збільшення тяги або переїдання пізніше протягом дня, оскільки ваше тіло намагається компенсувати відсутні калорії", - зазначає дієтолог Сара Шліхтер.

За її словами, дослідження показало, що ті, хто пропускає сніданок, споживають більше вуглеводів, загального цукру та загального жиру, ніж ті, хто снідає.

Може зрости рівень кортизолу

Гормон стресу кортизол реагує не тільки на емоційний стрес, він також реагує на фізіологічний стрес, викликаний пропуском їжі. Відповідно до систематичного огляду в журналі Nutrients за 2021 рік, пропуск сніданку може підвищити ранковий рівень кортизолу, що потенційно може призвести до підвищення апетиту та погіршення якості сну.

"Щоб ваша нервова система регулювалася, їй потрібне адекватне харчування. Отже, коли ви пропускаєте сніданок, ваше тіло перейде в нерегульований стан, що супроводжується тривогою, прискореним пульсом, і дратівливістю", - пояснює Янг.

Знизиться рівень енергійності

Сніданок забезпечує організм паливом, необхідним для активізації метаболічних процесів і отримання енергії, необхідної для повсякденної діяльності. Якщо ви пропускаєте сніданок, рівень цукру в крові може різко впасти, залишаючи вас втомленими, млявими та дратівливими.

"Оскільки їжа - це те, що дає нам буквальну енергію, продовження голодування з ночі без сніданку може призвести до додаткової втоми, запаморочення, головних болів, перепадів настрою та поганої когнітивної діяльності", - каже Шліхтер.