Що готує Apple? 5 причин дочекатися MacBook Pro у 2026 році

OLED-екран

Згідно з кількома чутками, перші моделі MacBook Pro з OLED-екранами з'являться у 2026 році. Дослідницька компанія Omdia стверджує, що Apple "з високою ймовірністю" представить нові MacBook Pro з OLED-дисплеями наступного року.

Аналітик Росс Янг також повідомив, що ланцюжок поставок Apple до 2026 року буде готовий забезпечити достатню кількість OLED-екранів, оптимізованих для ноутбуків.

Порівняно з поточними моделями MacBook Pro з mini-LED, OLED-технологія запропонує такі переваги, як підвищена яскравість, вищий коефіцієнт контрастності з глибшими чорними кольорами, поліпшена енергоефективність і, як наслідок, триваліший час роботи від акумулятора.

Тонший і легший

Перехід на OLED-дисплеї може дозволити Apple зробити майбутні моделі MacBook Pro тоншими, і чутки підтверджують, що компанія планує саме це. Коли в травні 2024 року був представлений iPad Pro з процесором M4, Apple назвала його найтоншим пристроєм за всю історію компанії.

Пізніше Марк Гурман з Bloomberg зазначив, що цей iPad Pro є "початком нового класу пристроїв Apple" і додав, що компанія працює над тим, щоб зробити MacBook Pro тоншим протягом "наступних кількох років".

Apple, за повідомленнями, прагне створити максимально тонкий ноутбук, не жертвуючи при цьому часом роботи від батареї та ключовими функціями.

Цікаво, що MacBook Pro став товщим і важчим після свого останнього редизайну 2021 року, коли Apple повернула безліч портів, прибраних у попередніх версіях заради зменшення товщини корпусу.

Як Apple зможе зробити MacBook Pro 2026 року тоншим, не жертвуючи функціональністю, яку нещодавно відновила, залишається головним питанням.

Камера з отвором в екрані

Згідно з дорожньою картою, представленою дослідницькою компанією Omdia, Apple планує прибрати виріз із MacBook Pro у 2026 році.

Очікується, що моделі MacBook Pro з діагоналями 14 і 16 дюймів, які вийдуть наступного року, будуть оснащені камерою з отвором в екрані (punch-hole camera), замість звичного вирізу. Це дасть змогу отримати більше видимих пікселів на дисплеї та створить більш цілісний і безперервний дизайн екрана.

5G-модем

На початку 2025 року Apple планує представити власний 5G-чіп, розробка якого велася вже кілька років. Цей модем буде додано в iPhone SE, недорогий iPad і iPhone 17 "Air" для тестування технології перед впровадженням у флагманські пристрої.

Згідно з Марком Гурманом з Bloomberg, після цього Apple розгляне можливість додавання підтримки сотового зв'язку в лінійку Mac. Повідомляється, що компанія "вивчає" варіант встановлення другого покоління 5G-модема в майбутні моделі Mac вже у 2026 році, що може призвести до випуску MacBook Pro з підтримкою сотового зв'язку.

Перший чіп Apple підтримуватиме тільки суб-6 ГГц частоти 5G, але друге покоління модему, за даними Гурмана, буде сумісним зі швидшими технологіями mmWave.

Чип серії M6

Якщо Apple збереже звичний графік оновлень, то вже в жовтні цього року лінійка MacBook Pro отримає чіпи серії M5. Ці чіпи вироблятимуться за третім поколінням 3-нм техпроцесу компанії TSMC, відомим як N3P, що забезпечить типові щорічні поліпшення продуктивності та енергоефективності, якщо порівнювати з чіпами серії M4.

Чипи M6, які можуть з'явитися в MacBook Pro 2026 року, можуть бути зроблені з використанням абсолютно нового методу упаковки.

Згідно з однією з чуток, у чипі A20 для iPhone 18, який вийде наступного року, Apple замінить колишнє пакування InFo (Integrated Fan-Out) на нове WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Ця технологія дає змогу об'єднувати кілька чипів в одному модулі, що відкриває можливості для створення складніших процесорів.

Таким чином, компоненти, такі як CPU, GPU, оперативна пам'ять і нейронний процесор, стануть ще більш інтегрованими.

Хоча точної інформації поки що немає, існує ймовірність, що Apple розроблятиме M6 на основі 2-нм техпроцесу, одночасно використовуючи упаковку WMCM для створення ще потужніших процесорів власної розробки.