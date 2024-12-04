"Візьміть дитину на руки". Логічні помилки в українській мові, які ми робимо щодня

В українській мові існують так звані логічні помилки. Це фрази, які звучать неправильно, але ми помилки зазвичай не помічаємо. І зрозуміти можна тільки, якщо вдуматися про те, що ми говоримо.

Що не так з фразою "Візьміть дитину на руки" та які ще логічні помилки українці роблять щодня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога з української мови Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

Мовознавець вказав, що деякі вислови настільки міцно увійшли в наше мовлення, що найчастіше ми не помічаємо, як робимо помилки.

"Візьміть дитину на руки"

"Не раз чув, як у громадському транспорті кажуть "візьміть дитину на руки". Але чомусь дитину беруть і садять на ноги. Ось так повелося", - навів приклад Олександр Авраменко.

Чорнило

Ще один приклад узаконеного порушення логіки у висловах - використання назви "чорнило" до усіх кольорів, якими можуть писати ручки.

"Кажуть, "закінчилося червоне чорнило", або "треба купити ручку з зеленим чорнилом". Але ж чорнило має бути чорним, а не червоним чи зеленим. Колись перша рідина для письма була чорної барви, тож і назвали її чорнилом. А коли винайшли червону чи зелену, то вирішили не називати "червонило" чи "зеленило". Ось так і з'явилося чорнило різних кольорів", - пояснив мовознавець.

"Ревіти білугою"

Фразеологізм "ревіти білугою" - це так само логічна помилка і є яскравим прикладом узаконених логічних помилок в українській мові.

"Насправді білуга - німа, як будь-яка риба. У цьому вислові мала б бути не білуга, а білуха - ссавець з родини дельфінових, який може ревіти та мукати", - додав третій приклад Олександр Авраменко.