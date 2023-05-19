Що допоможе захистити гроші від шахраїв під час війни: ефективні способи

Встановіть надійні паролі

У відомстві зазначають, що слід використовувати символи, цифри, великі та малі літери. Довжина надійного пароля - понад 8 символів.

Також на кожен сервіс чи поштову скриньку слід створювати унікальний пароль. Використання пароля для входу в систему є зручним способом, проте недостатньо надійним. Посилити захист допоможе двофакторна аутентифікація - це додаткова перевірка при вході в акаунт.

Налаштуйте її у всіх додатках, де є ваші дані. Тоді при спробі злому ви отримаєте SMS-повідомлення з проханням підтвердити вхід.

Також на телефоні можна встановити екранний пароль, графічний ключ або біометричний захист (відбиток пальця, розпізнавання обличчя).

До того ж варто зміни стандартний PIN-код до SIM-картки. Відключіть також у мобільного оператора віддалену зміну SIM-картки.

Шахраї розсилають файли та посилання

Важливо знати, що державні органи та служби ніколи:

не розсилають у месенджерах повідомлення з проханням відкрити вкладений файл;

не просять дані банківських карток, паспорта чи персональних акаунтів у соцмережах.

Поширені шахрайські схеми

Фейкова "грошова допомога" та "картка заблокована"

Українців закликають не довіряти повідомленням у соцмережах, які закликають ввести дані банківської картки нібито для оформлення "грошової допомоги".

Часто шахраї видають себе за співробітника банку й усіляко намагається дізнатися реквізити картки. Ці цифри варто тримати в таємниці.

Плата товару чи послуги

Не варто сплачувати за товар чи послугу наперед, якщо плануєте придбати щось у неперевіреного продавця. Оплата при отриманні - безпечний спосіб.

Ваш родич скоїв ДТП чи потрапив у поліцію

Це досить давня схема, якої шахраї користуються і зараз. Якщо вам зателефонували з невідомого номеру та сказали, що з вашою рідною людиною щось трапилось - не варто поспішати. Найкраще зателефонуйте рідному самі або наберіть 102.