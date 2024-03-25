Що допоможе "спіймати" рак грудей на ранній стадії: лише один спосіб

Рак молочної залози - на першому місці серед усіх жіночих онкологічних хвороб. Лікарі розповіли, що кожна 7-8 жінка має проблеми з молочними залозами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom.
Головна причина високої смертності від раку грудей - це пізня діагностика хвороби. Важливо пам'ятати, що рак грудей на ранній стадії можна зупинити.
Як свідчить статистика, на 1 стадії він виліковується у 95% жінок, на 2 стадії у 80% і 50% - із третьою стадією захворювання.
Для того, що "спіймати" рак грудей на ранній стадії допоможе самодіагностика. Регулярно робіть огляд молочної залози.
Це стосується і чоловіків. За статистикою у 2019 році в Україні серед зареєстрованих 14 855 випадків раку молочної залози 135 були чоловіки.
Що вас має насторожити:
Лікарі зазначили, якщо ви виявили подібне, то потрібно терміново звернутися до фахівця.
Для запобігання раку молочної залози важливо дотримуватися здорового способу життя (відмовитись від куріння, алкоголю, регулярно займатися фізичною активністю й підтримувати нормальну масу тіла).
Також важливо вчасно проходити огляд лікаря:
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