Что поможет "поймать" рак груди на ранней стадии: только один способ

Рак молочной железы - на первом месте среди всех женских онкологических болезней. Врачи рассказали, что каждая 7-8 женщин имеет проблемы с молочными железами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.
Главная причина высокой смертности от рака груди - это поздняя диагностика болезни. Важно помнить, что рак груди на ранней стадии можно остановить.
Как свидетельствует статистика, на 1 стадии он излечивается у 95% женщин, на 2 стадии у 80% и 50% - с третьей стадией заболевания.
Для того что "поймать" рак груди на ранней стадии поможет самодиагностика. Регулярно производите осмотр молочной железы.
Это касается и мужчин. По статистике в 2019 году в Украине среди зарегистрированных 14 855 случаев рака молочной железы 135 были мужчины.
Что вас должно насторожить:
Врачи отметили, если вы обнаружили подобное, то нужно срочно обратиться к специалисту.
Для предотвращения рака молочной железы важно соблюдать здоровый образ жизни (отказаться от курения, алкоголя, регулярно заниматься физической активностью и поддерживать нормальную массу тела).
Также важно вовремя проходить осмотр врача:
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