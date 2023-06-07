Де пацієнти з онкологією можуть безкоштовно лікуватись в Україні: важливе уточнення

В Україні досі існує міф, що лікувати онкологічне захворювання можна лише в лікарні за місцем проживання. Однак, це не так.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram .

Де онкохворі можуть безкоштовно лікуватись

Лікарі кажуть, що людина, у якої виявили або підозрюють онкохворобу, може вибрати будь-який медичний заклад в країні. Головне - щоб лікарня мала договір з Національною службою здоров‘я за пакетами лікування онкозахворювання.

Важливо знати, що пацієнт отримує діагностику та лікування, а НСЗУ заплатить тій лікарні, в якій перебуває пацієнт. Незалежно від його місця проживання та реєстрації.

НСЗУ уклала договори зі 115 медичними закладами на надання послуг з діагностики та лікування онкологічних хвороб. З них:

2 заклади надають послуги з діагностики та радіологічного лікування;

104 заклади - послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування;

66 - надають послуги з лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.

Дізнатися, які лікарні мають договір з НСЗУ на лікування онкології, можна, подзвонивши на контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Які обстеження безкоштовні

У Програму медичних гарантій входить шість безкоштовних досліджень, які дозволяють виявити рак на ранніх стадіях. Відомо, що в успішному лікуванні онкологічних захворювань дуже важливу роль відіграє їх раннє виявлення.

Під час направлення на дослідження лікар керується критерієм віку пацієнтів, оскільки з віком ризики зростають:

мамографію призначають - від 40 років;

гістероскопію - від 50 років;

гастроскопію - від 50 років;

колоноскопію - від 40 років;

цистоскопію - від 50 років;

бронхоскопію - від 50 років.

Безкоштовним під час таких обстежень є консультація лікаря, дослідження аналіз і опис результатів, запис результатів на цифровий носій пацієнтів за бажанням, місцева або загальна анестезія при проведенні гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії.