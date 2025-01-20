Що Дональд Трамп їсть на сніданок, обід та вечерю. Не повторюйте за ним!

Сніданок: бекон та яйця

В інтерв'ю Джессі Воттерсу Трамп зізнався, що зазвичай пропускає сніданок.

"Я намагаюся уникати сніданку. Якщо я його їм, то віддаю перевагу бекону та яйцям", - сказав він.

Багато людей, які практикують інтервальне голодування, пропускають сніданок, але дослідження показують, що саме ранковий прийом їжі може покращити пам'ять та концентрацію, а також знизити ризик ожиріння, серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.

Бекон та яйця - трохи кращий варіант. Але для збалансування рівня холестерину, Трампу би було добре включити до сніданку більше клітковини, наприклад, цільнозерновий тост або фрукти.

До речі, в іншому інтерв'ю Трамп говорив, що йому подобаються пластівці, за умови, що вони вироблені в США, зокрема Corn Flakes та Raisin Bran.

Трамп часто пропускає сніданок, але полюбляє яйця з беконом (фото: pixabay.com)

Обід: м'ясний рулет

Колишній менеджер кампанії Трампа Корі Левандовскі у своїй книзі "Let Trump Be Trump" пише, що Трамп міг не їсти до 16 годин під час передвиборчої кампанії 2016 року. Але він зовсім не практикував інтервальне голодування: його приватний літак завжди "був набитий печивом Oreo, Vienna Fingers, чипсами та кренделями".

Коли обід все ж планується, Трамп віддає перевагу м'ясному рулету. У 2005 році він сказав Марті Стюарт, що м'ясний рулет - його улюблений вид сендвіча.

Рецепт м'ясного рулету матері американського президента, Мері Енн, включає яловичий фарш, цибулю, болгарський перець, помідори, яйця та панірувальні сухарі.

Також Трамп зізнавався, що йому подобався м'ясний рулет, приготований у Білому домі, коли він "відбував" свій перший президентський термін.

Дієтологи кажуть, що м'ясний рулет є хорошим джерелом білка, але може містити високий рівень натрію залежно від рецепту. Овочі в м'ясному рулеті додають трохи клітковини, тому ця страва може бути прийнятною для тих, хто стежить за рівнем цукру в крові.

Вечеря: фаст-фуд

Через велику кількість перельотів, Трамп часто змушений вечеряти прямо у літаку. Однією з його улюблених страв є сендвіч Filet-O-Fish з McDonald's. Він зазвичай замовляє одразу два таких сендвічі разом із шоколадним коктейлем.

Під час святкування спортивних подій у Білому домі Трамп часто організовував бенкети з фаст-фудом. Наприклад, у 2019 році він подав спортсменам гамбургери та піцу, пояснюючи, що це "чудова американська їжа".

Хоча Трамп віддає перевагу фаст-фуду, він також любить стейки. Відомо, що він завжди замовляє їх максимально просмаженими (well-done), зазвичай доповнюючи кетчупом.

А ще Трамп - великий шанувальник піци. Однак не любить їсти бортики.

Цікаво, що його ставлення до їжі пояснюється тим, що він не довіряє якості багатьох страв, які не контролюються стандартами, як у мережах швидкого харчування.

Трамп любитель McDonald's (фото: pixabay.com)

Напої: 12 банок дієтичної коли на день

Трамп відомий своєю любов’ю до дієтичної коли. В одному з інтерв’ю він зізнався, що щодня випиває до 12 банок цього напою. Хоча він і уникає алкоголю, таке споживання кофеїну несе великі ризики для здоров’я, включаючи можливі проблеми з серцем та підвищення ризику розвитку інсульту.

Крім того, дієтична кола також містить підсолоджувачі, які можуть впливати на апетит і викликати бажання їсти більше. Дослідження показують, що регулярне споживання дієтичних напоїв пов'язане з підвищеним ризиком розвитку метаболічного синдрому та діабету.

Кока-кола - все для Трампа (фото: pixabay.com)

Морозиво на десерт

Трамп є прихильником морозива. Особливо йому подобається цей заморожений десерт у поєднанні з кремовим шоколадним пирогом.

До слова, морозиво, як десерт, не має значної поживної цінності (вона залежить від бренду та інгредієнтів). Наприклад, порція ванільного морозива здається відносно нешкідливою - всього 137 калорій. Однак у цій порції міститься 14 грамів цукру, 4,5 грама насичених жирів і менш як 1 грама клітковини.

Морозиво - один з найулюбленіших десертів Трампа (фото: pixabay.com)

Хоча харчові звички Дональда Трампа є далекими від ідеальних, його впевненість у власних звичках і любов до простих страв роблять його дієту унікальною.

Однак медичні експерти неодноразово закликали його переглянути свої харчові звички, щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, особливо в умовах стресу, який супроводжує роботу президента.

Дотримання здорової дієти, яка включає більше овочів, фруктів та зменшення споживання оброблених продуктів, могло б суттєво покращити його загальний стан.