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Що додати до тіста, щоб млинці не рвались: прості інгредієнти

Що робити, щоб млинці не рвались під час смаження (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Солодкі та ароматні млинці - відмінний варіант для сніданку або десерту. Однак тут важливо простежити за тим, щоб млинці не пригоріли, не прилипли і не порвалися під час перевертання.

Рецептом приготування смачних млинців поділилась фудблогер Юлія під ніком "zefirok_recipes" в Instagram.

Що зробити

Важливо, щоб під час приготування млинці не рвались, то готове тісто потрібно залишити на 30 хвилин за кімнатної температури або відправити в холодильник на 2 години.

За цей час клейковина борошна встигне набухнути, і млинці при випіканні не будуть рватися.

Як приготувати смачні млинці

Для приготування млинців з сирною начинкою знадобляться такі інгредієнти:

  • молоко - 500 мл;
  • борошно - 200 г;
  • яйця - 2 шт;
  • олія - 2 ст. л;
  • цукор - 2 ст. л;
  • сіль - 0,25 ч. л.

Для начинки знадобиться солодка сиркова маса.

Спочатку в миску потрібно просіяти борошно, додати сіль, цукор і перемішати вінчиком. Далі необхідно додати 2 яйця, влити третину молока і добре перемішати вінчиком, щоб не було грудочок.

Після цього в отриману масу влийте молоко, що залишилося, постійно при цьому перемішуючи суміш та додайте олію. Готове тісто потрібно відставити на 30 хвилин за кімнатної температури.

Млинці потрібно смажити на змащеній олією сковороді до рум'яності.

В кінці кожен млинець потрібно змастити сирковою масою та загорнути зручним способом. Після ще обсмажте на вершковому маслі до рум'яності.

Млинці з сирною начинкою (instagram.com/zefirok_recipes)

Раніше ми повідомляли, які інгредієнти в жодному разі не можна додавати в тісто для млинців.

Також ми писали, як напекти гору тонких млинців за лічені хвилини.

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