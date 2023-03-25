Что добавить в тесто, чтобы блины не рвались: простые ингредиенты

Что сделать

Важно, чтобы во время приготовления блины не рвались, то готовое тесто нужно оставить на 30 минут при комнатной температуре или отправить в холодильник на 2 часа.

За это время клейковина муки успеет набухнуть, и блины при выпекании не будут рваться.

Как приготовить вкусные блины

Для приготовления блинов с творожной начинкой понадобятся следующие ингредиенты:

молоко - 500 мл;

мука - 200 г;

яйца - 2 шт;

масло - 2 ст. л;

сахар - 2 ст. л;

соль - 0,25 ч. л.

Для начинки понадобится сладкая сырковая масса.

Сначала в миску нужно просеять муку, добавить соль, сахар и перемешать венчиком. Далее необходимо добавить 2 яйца, влить треть молока и хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

После этого в полученную массу влейте оставшееся молоко, постоянно при этом перемешивая смесь и добавьте масло. Готовое тесто нужно отставить на 30 минут при комнатной температуре.

Блинчики нужно жарить на смазанном маслом сковороде до румяности.

В конце каждый блин нужно смазать сырковой массой и завернуть удобным способом. После еще обжарьте на сливочном масле до румяности.

Блинчики с сырной начинкой (instagram.com/zefirok_recipes)