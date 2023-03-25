RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что добавить в тесто, чтобы блины не рвались: простые ингредиенты

Что делать, чтобы блины не рвались во время жарки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сладкие и ароматные блины - отличный вариант для завтрака или десерта. Однако здесь важно проследить за тем, чтобы блины не пригорели, не прилипли и не порвались во время переворачивания.

Рецептом приготовления вкусных блинов поделилась фудблогер Юлия под ником "zefirok_recipes" в Instagram.

Что сделать

Важно, чтобы во время приготовления блины не рвались, то готовое тесто нужно оставить на 30 минут при комнатной температуре или отправить в холодильник на 2 часа.

За это время клейковина муки успеет набухнуть, и блины при выпекании не будут рваться.

Как приготовить вкусные блины

Для приготовления блинов с творожной начинкой понадобятся следующие ингредиенты:

  • молоко - 500 мл;
  • мука - 200 г;
  • яйца - 2 шт;
  • масло - 2 ст. л;
  • сахар - 2 ст. л;
  • соль - 0,25 ч. л.

Для начинки понадобится сладкая сырковая масса.

Сначала в миску нужно просеять муку, добавить соль, сахар и перемешать венчиком. Далее необходимо добавить 2 яйца, влить треть молока и хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

После этого в полученную массу влейте оставшееся молоко, постоянно при этом перемешивая смесь и добавьте масло. Готовое тесто нужно отставить на 30 минут при комнатной температуре.

Блинчики нужно жарить на смазанном маслом сковороде до румяности.

В конце каждый блин нужно смазать сырковой массой и завернуть удобным способом. После еще обжарьте на сливочном масле до румяности.

Блинчики с сырной начинкой (instagram.com/zefirok_recipes)

Ранее мы сообщали, какие ингредиенты ни в коем случае нельзя добавлять в тесто для блинов.

Также мы писали, как напечь гору тонких блинов за считанные минуты.

Читайте РБК-Украина в Google News
млинцірецпти