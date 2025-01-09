Що додати в борщ, щоб зберегти його колір

Що додати в борщ для збереження кольору

"Найголовніший" інгредієнт борщу, який надає йому характерного кольору - буряк. Проте, щоб зробити страву яскравою, не обійтися без допоміжних інгредієнтів.

Томатна паста

Томатна паста не лише робить борщ червоним, а й містить природні кислоти, які допомагають зберегти яскравість кольору. Цей інгредієнт можна додавати як в каструлю з борщем, так і в засмажку.

Помідори

Оскільки помідори містять кислоту та природні барвники, вони допомагають підтримувати насичений червоний відтінок.

Для приготування борщу з помідорами краще використовувати квашені або консервовані - розсіл також позитивно впливає на колірну гаму страви.

Помідори можна нарізати та обсмажити з іншими овочами або перемолоти до стану пасти, яку можна використовувати для засмажки, або одразу додати в борщ.

Оцет

Яблучний оцет або винний оцет також можуть бути використані для збереження кольору. Кислотні речовини допомагають зберегти кольорові пігменти в буряках, які є основним інгредієнтом борщу.

Достатньо використати 1-2 чайні ложки оцту в процесі приготування. Додавати рідину найкраще до засмажки. Проте обов'язково слід скуштувати борщ, щоб він не був надто кислим.

Лимонний сік

Лимонний сік допомагає борщу не тільки зберегти колір, але й додають йому приємну кислинку. Зазвичай достатньо декількох крапель соку цитрусового фрукта, доданих до засмажки або майже готової страви.

Розсіл

Кислотність розсолу допомагає зберегти червоний колір борщу. Невелику кількість рідини додають до овочевої засмажки, при тушкуванні інгредієнтів.

Що додати в борщ для червоного кольору (ілюстративне фото: Freepik)

Буряковий сік

Свіжевичавлений буряковий сік, доданий в готовий борщ, зробить страву насиченого бордового кольору. Для того, щоб не змінився смак страви, після додавання соку коренеплоду, борщ потрібно довести до кипіння.

Відвар з буряків

Відвар з буряків - природний барвник до борщу, який робить колір більш насиченим. Для приготування відвару буряки потрібно ретельно вимити та злегка потерти залізною губкою, щоб вичистити бруд.

Потім слід зрізати верхівку та низ коренеплоду і зрізати шкірку овочечисткою. Нарізану шкірку слід перекласти в каструлю, залити водою, додавши 2-3 ст. л. оцту. На слабкому вогні "фарбу" доводять до кипіння, а потім настоюють для концентрації.

Вливати відвар з буряків потрібно в готовий борщ - а потім ще раз довести страву до кипіння.

Тонкощі приготування червоного борщу

Для того, щоб борщ був червоним, важливо звернути увагу на те, як готуються окремі інгредієнти. Іноді деякі помилки призводять до втрати пігменту.

Не переварювати буряк

Тривале варіння може призвести до втрати кольору і поживних речовин. Для того, щоб буряк не був сирим, його можна попередньо запекти.

Не розбавляти борщ водою

При додаванні води потрібно бути обережним, оскільки великий об'єм рідини може сприяти зниженню концентрації барвників.

Додавати засмажку наприкінці приготування борщу

Для того, щоб не переварити овочі, найкраще приготувати з них засмажку перед додаванням до борщу. Перекладати готову засмажку в страву слід наприкінці варіння.