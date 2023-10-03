"Що за диво?" Українка знайшла маловідомий їстівний гриб (фото)

Що за гриб знайшла українка

Як зазначила жінка, чудо-гриб вона знайшла 30 вересня і він виріс на березі. Вона поділилася світлиною та спитала інших грибників поради.

"Полтавський район, 30.09.2023. Що за диво? Виросли на березі", - говориться у повідомленні.

У коментарях досвідчені грибники розповіли, що жінка знайшла гриб з назвою Лускатка золотиста (Pholiota aurivella). Жінка зазначила, що виглядали грибочки просто неймовірно, яскраво-жовті, дуже гарні й вона зустріла такий гриб вперше.

Українка знайшла маловідомий їстівний гриб (фото: facebook.com/Грибники України)

Що відомо про Лускатку золотисту

Лускатка золотиста або опеньок золоторунний - вид грибів роду фоліота. Він росте численними групами плодовитих тіл на стовбурах листяних дерев, особливо на вербах і тополях, нерідко навіть довкола них.

В цього гриба брудно-золотисті або навіть іржаво-жовті шапки з розкиданими по всій поверхні червонуватими, досить великими лусками.

Лускатка золотиста - маловідомий їстівний шапковий гриб 4 категорії, який вживають свіжим і маринованим. Використовувати його можна тільки після 20-хвилинного варіння. Також грибники радять цей гриб замочувати на 3 години, потім варити, а вже потім готувати з нього страви.

Молоді гриби можна вживати повністю, а немолоді - їдять тільки шапки, ніжки вже дуже жорсткі. Ознак, подібних з отруйними грибами, лускатка золотиста не має.

Варто зазначити, що 4 категорія - це гриб, який має мінімальну цінність з гастрономічного погляду. Але лускатка не тільки їстівний, а й корисний для здоров'я людини та має лікувальні властивості.

Зустрічається лускатка по всьому лісостепу, в Лівобережному Злаково-Лучному та Злаковому Степу, в Розтоцько-Опільских лісах. Росте він від липня до кінця жовтня. Цей гриб має особливу гастрономічну цінність в Китаї та Японії. Там його називають королівським опеньком.