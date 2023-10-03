"Что за чудо?" Украинка нашла малоизвестный съедобный гриб (фото)

Что за гриб нашла украинка

Как отметила женщина, чудо-гриб она нашла 30 сентября и он вырос на березе. Она поделилась фотографией и спросила у других грибников совета.

"Полтавский район, 30.09.2023. Что за чудо? Выросли на березе", - говорится в сообщении.

В комментариях опытные грибники рассказали, что женщина нашла гриб с названием Чешуйка золотистая (Pholiota aurivella).

Женщина отметила, что выглядели грибочки просто невероятно, ярко-желтые, очень красивые, и она встретила такой гриб впервые.

Украинка нашла малоизвестный съедобный гриб (фото: facebook.com/Грибники Украины)

Что известно о Чешуйке золотистой

Чешуйка золотистая или опенок золоторунный - вид грибов рода фолиота. Он растет многочисленными группами плодовитых тел на стволах лиственных деревьев, особенно на ивах и тополях, нередко даже вокруг них.

У этого гриба грязно-золотистые или даже ржаво-желтые шапки с разбросанными по всей поверхности красноватыми, довольно крупными чешуями.

Чешуйка золотистая - малоизвестный съедобный шапочный гриб 4 категории, который употребляют свежим и маринованным. Использовать его можно только после 20-минутной варки. Также грибники советуют этот гриб замачивать на 3 часа, потом варить, а потом готовить из него блюда.

Молодые грибы можно употреблять полностью, а более старые - едят только шапки, ножки уже очень жесткие. Признаков, сходных с ядовитыми грибами, чешуйка золотистая не имеет.

Следует отметить, что 4 категория - это гриб, имеющий минимальную ценность с гастрономической точки зрения. Но чешуйка не только съедобна, но и полезна для здоровья человека и обладает лечебными свойствами.

Встречается чешуйка по всей лесостепи, в Левобережной Злаково-Лучной и Злаковой Степи, в Розтоцко-Опольских лесах. Растет он с июля по конец октября. Этот гриб имеет особую гастрономическую ценность в Китае и Японии. Там его называют королевскими опятами.