12 кращих українських фільмів і серіалів, які можна дивитися на YouTube

Український кінематограф в останні роки показав, що здатен самостійно створювати неймовірно цікаві продукти і створювати якісні фільми та серіали.

РБК-Україна (проект Styler) зробило власну підборку фільмів та серіалів українською, які можна переглянути на YouTube.

Молода

Історія розгортається навколо Ольги, якій вже 40 за паспортом, але не в душі. В один момент вона несподівано прощається зі своїм звичним сімейним життям і мусить рухатися далі самостійно.

Оля зустрічає у барі справжнє кохання і з цього моменту її життя перегортається на 180 градусів, вона закохана, має роботу мрії і нових подруг. Але є нюанс, вона мусить брехати всім навколо про свій вік.Чи розкриється брехня головної героїні?

Встигнути до 30

Життя цих трьох красунь, життя яких переплітається в одному зі столичних барів, не є ідеальним. Кожна з них має свої проблеми і бажання. Одного дня вони зустрічають свій День народження в барі й з того часу обіцяють собі встигнути до 30 втілити всі мрії.

Ох, навіть складно повірити, в які пригоди потрапляють ці три дівиці, краще на це подивитися, тим паче, що головні герої дуже привабливі акторки.

Голова

Цей серіал розповідає історію молодого та амбіційного студента, який б’ється об заклад з самим ректором, що він зможе стати головою будь-якого селища і зробити у ньому гідні та сучасні умови для проживання.

Це ризиковане рішення підтягує і друзів Антона. Вся амбіційна трійця відправляється у село, але що ж там на них чекає?

Кава з кардамоном

Романтична історія, яка розгортається навколо молодої українки Анни та зрілим польським шляхтичем, що розгортається у Львові ХІХ століття, за часів "Весни народів".

Стрічку знято за мотивами роману львівської письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави в тональності кардамону". Вона сповнена романтики, адреналіну та справжнім коханням, якому нічого не страшно.

Справедливість

Серіал розкриває проблеми батьків та дітей. У центрі сюжету постає юна Надя Матвієнко, яка все своє життя перебувала під гіперопікою впливових батьків. Її життя під контролем батька. Вона навчається в музучилищі за класом фортепіано. Згодом таки збирається заміж за знатного чоловіка з гідної родини, якого їй обрав батько. Проте сама Надя не відчуває нічого, окрім страждань.

Дівчата

Романтичний міні-серіал, який розповідає історію трьох подруг Каті, Віки та Інни. За сюжетом їх об'єднує лише одне - суцільне відчуття самотності.В один момент дівчата вирішують знайти своє кохання у додатку для знайомств і вписуються у справжні авантюри.

Жіночий лікар. Нове життя

Серіал розповідає про талановитого і професійного акушера-гінеколога Михайла Гончара, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і дім Михайла.

Він з дочкою розпочинає абсолютно нове життя у столиці, де зустрічає старих друзів, нове кохання та купу проблем.

Закохай мене, якщо зможеш

Сюжет серіалу закручується довкола молодого чоловіка, у якого виникає ідея, як швидко та легко підробити грошей. У його планах створити прибутковий, але нелегальний бізнес, і для цього необхідні всі умови. Але кохання стає перепоною до великих грошей шляхом обману.

Зв’язок

Сюжет серіалу розгортається у часи війни. 24 лютого, коли всі українці вирішують, залишитися вдома, чи поїхати за кордон заради безпеки.

Це історія про вимкнення світла, про вибухи, про спілкування на відстані. І головне - про нестримний оптимізм та життєрадісність українців. У кожній серії глядач стежитиме за історіями чотирьох сімей з різних міст України, які розлучила війна.

Сусідка

У центрі сюжету постає затятий холостяк Петро, який побився об заклад зі своїм найкращим другом, що зможе прожити місяць з чужою жінкою під одним дахом. Так у його квартирі з'являється Вероніка - розумна і характерна вчителька музики, яка щойно пішла від чоловіка-тирана з двома дітьми.

Новорічний шкереберть

Це сучасна і дуже добра, лірична історія про те, як важливо чесно та відверто усвідомлювати свої справжні бажання і діяти, щоб вони стали реальністю.

Новорічна зміна

Головним героєм стає лейтенант поліції Остап Мазур, який напередодні новорічних свят вирушає на чергування з напарником і майбутнім зятем Юрієм Богдановичем Коваленко.

Насправді чоловікам непросто порозумітися, бо Богданович категорично проти, щоб його красуня-донька Лана виходила заміж за поліційного, до того ж він впевнений, що Остап її не гідний. Але Лана потрапляє у біду.