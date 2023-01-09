Що давати їсти дитині в школу, щоб вона не хворіла: поради МОЗ

Правила корисного ланчбоксу

Для того, щоб перекус був справді корисним, він повинен складатися із ситних продуктів, які містять у собі багато білка. До них відносяться хліб, сир, горіхи, яйця тощо.

Найчастіше на перекус роблять бутерброди. Їхньою основою є хліб, тому на ньому загостримо нашу увагу.

Бутерброди та сендвічі треба робити з цілозернового хліба. Варто привчати дитину до нього поступово: спочатку спробуйте приготувати бутерброд з однієї скибочки білого хліба та однієї скибочки цільнозернового чи чорного хліба.

Кладіть дитині на перекус якомога більше поживної їжі (фото: Freepik)

Наповнення обирайте відповідно до вподобань дитини, а рекомендації нижче допоможуть вам зробити хороший вибір.

Не використовуйте у бутербродах майонез, плавлений сир та інші магазинні намазки.

Вибирайте начинку для бутерброда з низьким вмістом жиру. Це може бути нежирне м'ясо, риба, твердий сир із низьким вмістом жиру.

Завжди додавайте до бутербродів зелений салат та овочі.

Якщо сир містить багато жиру і солі, то давайте його менше. Обирайте нежирні та помірно солоні сорти сиру.

Якщо ваша дитина полюбляє солодке, то замість фруктових чи шоколадних батончиків покладіть корисні сухофрукти, цільнозернові батончики.

Також завжди кладіть шматочки фруктів та ягоди, які дитині легко з'їсти за один раз. Полийте фрукти лимонним соком, щоб вони не темніли. У зимовий сезон можна класти у ланчбокс консервовані фрукти без додавання цукру.

Краще не класти дитині в школу забагато солодкого (фото: Freepik)

Приклади здорових ланчбоксів

Ланчбокс номер 1. Бутерброд з двома скибочками цільнозернового хліба, двома столовими ложками нежирного м'якого сиру, дрібно нарізаним огірком, селерою та листям зеленого салату, яблуко, кекс, пляшечка води.

Ланчбокс номер 2. Салат з овочів, консервованої квасолі, консерви тунця з оливковою олією, сумішшю трав, соком лимона та за бажанням чорним перцем та гірчичним порошком, шматок цільнозернового хліба, мандарин, білий йогурт.

Ланчбокс номер 3. Лаваш, загорнутий з хумусом та овочами, помідори чері, десерт з нежирного грецького йогурту та заморожених ягід, пляшечка води.

Залучіть дітей до підготовки та вибору того, що є в їхньому ланч-боксі. Вони з більшою ймовірністю з’їдять страви, які допомагали складати. Будьте креативними та робіть ланчбокси яскравими, додавайте різні продукти