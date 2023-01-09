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Что давать есть ребенку в школу, чтобы он не болел: советы Минздрава

Что положить ребенку в ланчбокс (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Получать образование в условиях войны - это достаточно большая нагрузка на детский организм, учитывая частые воздушные тревоги. Поэтому именно полезный перекус поможет школьнику поддержать состояние здоровья и снизить уровень стресса.

Что положить ребенку в школу на перекус рассказывают на сайте ЗнаЇмо.

Правила полезного ланчбокса

Для того чтобы перекус был действительно полезным, он должен состоять из сытных продуктов, содержащих много белка. К ним относятся хлеб, творог, орехи, яйца и т.д.

Чаще всего на перекус делают бутерброды. Их основой есть хлеб, поэтому на нем обострим наше внимание.

Бутерброды и сэндвичи нужно делать из цельнозернового хлеба. Следует приучать ребенка к нему постепенно: сначала попробуйте приготовить бутерброд из одного ломтика белого хлеба и одного ломтика цельнозернового или черного хлеба.

Кладите ребенку на перекус как можно больше питательной пищи (фото: Freepik)

Наполнение выбирайте в соответствии с предпочтениями ребенка, а рекомендации ниже помогут сделать хороший выбор.

  • Не используйте в бутербродах майонез, сыр и другие магазинные намазки.
  • Выбирайте начинку для бутерброда с низким содержанием жира. Это может быть нежирное мясо, рыба, сыр с низким содержанием жира.
  • Всегда добавляйте в бутерброды зеленый салат и овощи.
  • Если творог содержит много жира и соли, давайте его меньше. Выбирайте нежирные и умеренно соленые сорта сыра.

Если ваш ребенок любит сладкое, то вместо фруктовых или шоколадных батончиков положите полезные сухофрукты, цельнозерновые батончики.

Также всегда кладите кусочки фруктов и ягоды, которые легко съесть ребенку за один раз. Полейте фрукты лимонным соком, чтобы они не темнели. В зимний сезон можно класть в ланчбокс консервированные фрукты без добавления сахара.

Лучше не класть ребенку в школу много сладкого (фото: Freepik)

Примеры здоровых ланчбоксов

Ланчбокс номер 1. Бутерброд с двумя ломтиками цельнозернового хлеба, двумя столовыми ложками нежирного мягкого сыра, мелко нарезанным огурцом, сельдереем и листьями зеленого салата, яблоко, кекс, бутылочка воды.

Ланчбокс номер 2. Салат из овощей, консервированной фасоли, консервы тунца с оливковым маслом, смесью трав, соком лимона и по желанию черным перцем и горчичным порошком, кусок цельнозернового хлеба, мандарин, белый йогурт.

Ланчбокс номер 3. Лаваш завернутый с хумусом и овощами, помидоры черри, десерт из нежирного греческого йогурта и замороженных ягод, бутылочка воды.

Привлеките детей к подготовке и выбору того, что есть в их ланчбоксе. Они с большей вероятностью съедят блюда, которые помогали складывать. Будьте креативными и делайте ланчбоксы яркими, добавляйте разные продукты.

Раньше мы делились простым рецептом домашней шоколадной колбасы от участника "МастерШеф".

Читайте также, как должен спать ребенок, чтобы избежать внезапной болезни.

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