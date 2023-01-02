Простий рецепт шоколадної ковбаски від учасника МастерШеф: діти обожнюють!

Шоколадна ковбаска - це прості і смачні ласощі, знайомі багатьом ще з дитинства.

Рецептом простого смаколика, який дуже люблять діти, поділився у Instagram учасник МайстерШеф Микола Люлько.

Вам знадобляться Печиво 600 г

Фісташка 100 г

Арахіс 100 г

Какао 6 ст.л

Молоко згущене варене 1 банка

Шоколад молочний 300 г

Масло вершкове 400 г

Цукрова пудра 40 г Як приготувати шоколадну ковбаску Печиво розімніть руками, додайте до нього горіхи. У сотейнику з'єднайте масло, шоколад, згущене молоко, какао, і розтопіть на слабкому вогні постійно помішуючи. Влийте суміш до печива з горіхами. Ретельно перемішайте, змотайте за допомогою харчової плівки в ковбасу, залиште 2-3 години, щоб суміш стабілізувалася. Готовий виріб присипте пудрою, заваріть гарячий чай та насолоджуйтесь! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Микола Люлько (@mykola_lyulko)