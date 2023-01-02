Що чекає на лижні курорти з безсніжними зимами: дослідники дали сумний прогноз

Гірськолижні курорти почнуть закриватися

У звіті йдеться, що до середини 21 століття гірськолижний відпочинок стане дуже дорогим навіть для середнього класу, а багато курортів будуть змушені просто закритися.

За поточними кліматичними моделями на найближчі десятиліття передбачається, що опадів буде багато - але у вигляді дощу, а не снігу.

А це означає, що забезпечити лижні траси та курорти рівним покривом снігом не вдасться. Невеликі курорти будуть неспроможні покрити щорічні витрати за відсутності туристів і почнуть закриватися.

Чи врятує гірськолижний сезон штучний сніг?

Дослідницька група Базельського університету під керівництвом доктора Еріки Хілтбруннер зробила розрахунки, як довго гірськолижний курорт зможе забезпечувати 100-денний сезон для туристів.

Для своїх розрахунків вони взяли всі технічні та економічні дані про роботу одного з гірськолижних курортів Швейцарії. Вони застосували останні сценарії зміни клімату у поєднанні із програмним забезпеченням SkiSim 2.0 для прогнозів з використанням технічного снігу та без нього.

З'ясувалося, що штучний сніг може забезпечити 100-денний сезон для туристів – принаймні на висоті 1800 метрів і вище. На різдвяні свята протягом найближчих десятиліть цей бізнес стане напруженим, оскільки погода буде недостатньо холодною в цей період.

"Багато людей не розуміють, що для створення снігу також потрібні певні погодні умови. Погода не повинна бути надто теплою або надто вологою, інакше розпорошена вода не зможе замерзнути в повітрі та випасти у вигляді снігу. Тепле повітря поглинає більше вологи, тож коли зими стають тепліше, технічно виробляти сніг стає дедалі важче чи зовсім неможливо", - пояснила Еріка Хілтбруннер.

Гірськолижні курорти стануть неймовірно дорогими

Проте дослідження показує, що у майбутньому гірськолижний відпочинок продовжить своє існування. Технічні можливості дадуть можливість операторам курортів тримати найвищі лижні траси відкритими щонайменше 100 днів на рік - навіть за умови подальшої зміни клімату.

Але ціна такого задоволення буде дуже високою. Споживання води для штучного снігу на таких курортах зросте у 2,4 – 5 разів. А відповідно зросте ціна утримання курорту – у рази.

Траси та курорти на нижчій висоті змушені будуть закритися, а отже туристи переберуться на високогірну лижню. Попит на такий відпочинок буде дуже високий, і тому ціни підуть нагору.

"Безперечно, збільшення виробництва снігу підвищить витрати води, а значить, і вартість гірськолижного відпочинку. Рано чи пізно люди із середніми доходами просто не зможуть собі цього дозволити", - зазначають дослідники.