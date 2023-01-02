Что ждет лыжные курорты с бесснежными зимами: исследователи дали печальный прогноз

Горнолыжные курорты начнут закрываться

В отчете говорится, что к середине 21 века горнолыжный отдых станет очень дорогим даже для среднего класса, а многие курорты вынуждены будут просто закрыться.

По текущим климатическим моделям на ближайшие десятилетия, предполагается, что осадков будет много - но в виде дождя, а не снега.

А это значит, что обеспечить лыжные трассы и курорты ровным покровом снегом не удастся. Небольшие курорты будут не в состоянии покрыть ежегодные расходы при отсутствии туристов и начнут закрываться.

Спасет ли горнолыжный сезон искусственный снег?

Исследовательская группа Базельского университета под руководством доктора Эрики Хилтбруннер сделала расчеты, как долго горнолыжный курорт сможет обеспечивать 100-дневный сезон для туристов.

Для своих расчетов они взяли все технические и экономические данные о работе одного из горнолыжных курортов в Швейцарии. Они применили последние сценарии изменения климата в сочетании с программным обеспечением SkiSim 2.0 для прогнозов с использованием технического снега и без него.

Выяснилось, что искусственный снег может обеспечить 100-дневный сезон для туристов - по крайней мере, на высоте 1800 метров и выше. На рождественские праздники в ближайшие десятилетия этот бизнес станет напряженным, так как погода будет недостаточно холодной в этот период.

"Многие люди не понимают, что для создания снега также нужны определенные погодные условия. Погода не должна быть слишком теплой или слишком влажной, иначе распыленная вода не сможет замерзнуть в воздухе и выпасть в виде снега. Теплый воздух поглощает больше влаги, поэтому когда зимы становятся теплее, технически производить снег становится все труднее или совсем невозможно", - объяснила Эрика Хилтбруннер.

Горнолыжные курорты станут невероятно дорогими

Однако исследование показывает, что в будущем горнолыжный отдых продолжит свое существование. Технические возможности дадут возможность операторам курортов держать самые высокие лыжные трассы открытыми как минимум 100 дней в году - даже при условии дальнейшего изменения климата.

Но цена такого удовольствия будет очень высокой. Потребление воды для искусственного снега на таких курортах вырастет в 2,4 - 5 раз. А соответственно вырастет цена содержания курорта - в разы.

Трассы и курорты на более низкой высоте вынужден будут закрыться, а значит туристы переберутся на высокогорную лыжню. Спрос на такой отдых будет очень высокий, и поэтому цены пойдут вверх.

"Несомненно, увеличение производства снега повысит расход воды, а значит, и стоимость горнолыжного отдыха. Рано или поздно люди со средними доходами просто не смогут себе этого позволить", - отмечают исследователи.