Лижі та гори. Зимові курорти України, які відкрили сезон цього року

Коли планують відкритися курорти, які будуть ціни на скі-паси та які умови відвідування - у колонці мандрівниі Ірини Савіної.

Відпустка, навіть коротка – так потрібна сьогодні багатьом, щоб перезавантажитись та отримати новий досвід та враження.

Мандрівниця та журналістка Ірина Савіна зібрала інформацію про те, які гірськолижні курорти працюватимуть у сезоні 2022-23, попри складні умови війни в країні. Відкриття курортів також надає можливість надати роботи тим, хто її потребує, і більше донатити на ЗСУ впевнена вона.

TRAVEL РБК-Україна публікує основне із того, що відомо про роботу курортів цієї зими.

"Схоже на те, що цієї зими запрацюють гірськолижні курорти України. Не впевнена, що це станеться в повному обсязі через відсутність електрики. Але бізнес повинен працювати та платити податки, щоб підтримувати економіку країни. А ще Карпати та Закарпаття на сьогодні залишаються найбезпечнішими регіонами, куди їдуть переселенці з інших областей, постраждалих від російської агресії", – зауважує Ірина Савіна.

Івано-Франківська область, Буковель

У соцмережах найвідомішого гірськолижного курорту в Україні 15 грудня з’явилася інформація про те, що сезон 2022-2033 таки відбудеться. Він стартував вже із 22 грудня цього року.

Тому можна планувати поїздку, і запрошуємо за натхненням у гори. Проведіть час на схилах Карпат, дихаючи чистим гірським повітрям, щоб з новими силами допомагати наближувати нашу перемогу.

Фото: Приватний бізнес на курорті Буковель має генератори (wikipedia.org)

Що змінилося в Буковелі:

Не будуть проводити новорічні розваги та святкові забави у центрі, однак там буде новорічна ялинка для створення атмосфери для діточок;

Зони Apres Ski працюватимуть в режимі майданчику для відпочинку, також без розважальної програми;

Не буде нічного катання.

Як і в усій Івано-Франківській області, у Буковелі запроваджено планові відключення електроенергії за графіком. Проте сам курорт, більша частина представлених там бізнесів та партнери курорту вже забезпечили себе альтернативними джерелами живлення.

"Під час аварійних відключень електропостачання ми забезпечимо необхідний мінімум живлення для безпечного спуску лижників з витягів та освітлення для пересування курортом", – зазначають в адміністрації курорту Буковель.

Шатли під кожен поїзд. Як дістатися до курорту цієї зими

Якщо ви плануєте дістатися в Буковель потягом, варто знати, що зі станції Татарів до курорту заплановані курсування шатлів. Вони будуть доставляти на курорт від поїзда туристів, які планують відпочинок на Буковелі.

Шатл від вокзалу в Татарові до курорту – під кожен рейс Укрзалізниці.

Придбати квитки можна на офіційному сайті Укрзалізниці, в мобільному застосунку або чат-ботах за маршрутом “Татарів-Буковель”.

Фото: Які поїзди курсують на курорт Буковель (Укрзалізниця)

Квиток буде включати вартість шатлу – так ви зможете потрапити з потяга прямісінько на курорт (та у зворотному боці). Шатли будуть підвозити пасажирів з кожного з перелічених потягів:

№5/6 Запоріжжя – Рахів;

№130/129 Кременчук – Ворохта;

№55/56 Київ – Рахів;

№57/58 Київ – Ворохта;

№95/96Київ – Рахів;

№15/16 Харків – Рахів.

Закарпаття, курорт Драгобрат

Найвисокогірніший курорт України також планує сезон катання, як і Буковель. Драгобрат розташований високо у горах, і там через непогоду все ж трапляються відключення світла. Тому готелі та підйомники на такі випадки запаслися власними генераторами.

Тому планувати поїздку на Драгобрат цього сезону можна, і вже є сенс дивитися на ціни на скі-паси. Їхню вартість на Драгобраті оголосили ще в листопаді, опублікувавши новину про акційну пропозицію.

Звичайні (не акційні) ціни на підйомники курорту Драгобрат (Бугельні витяги ТК "Драгобрат" – "ВЛ-1000" ("курятня") та "Доппельмайр" ("доппель"):

дорослий скі-пас на 50 підйомів – 1800 грн;

дитячий скі-пас на 50 підйомів – 900 грн.

При цьому скі-паси, які були придбані у минулому сезоні – 2021-2022 років – лишаються дійсними й в поточному сезоні 2022/23.

Фото: Курорт Драгобрат на Закарпатті також готовий приймати гостей (скриншот з сайту booking.com)

Львівська область. Гірськолижний комплекс "Плай"

На офіційних сторінках курорту поки немає інформації про дату відкриття, але аже є натяки на те, що сезон все ж відбудеться, і там саме чекають на сніг.

“Шановні друзі, готелі "Карпатська Ружа", "Плай", "Поруч" та мотель "Плай" не приймають гостей з 1.12.22 до 15.01.23. Зимовий сезон ще не відкрили. Чекаємо багато снігу, а з ним і вас. Ви зможете приїхати до нас покататись на крутих схилах Карпат, отримати незабутні емоції, насолодитись краєвидами та посмакувати українські страви в наших ресторанах. Обов’язково анонсуємо відкриття гірськолижних схилів та ресторанів", - йдеться у повідомленні курорту.

Закарпаття. Курорт Красія

Ще один закарпатський курорт, Красія, вже оголосив на своєму сайті відкриття сезону. Цін на скі-паси поки не оголосили, оскільки тут снігу також поки немає. Курорт Красія на Закарпатті розташований недалеко від Ужгорода, тому тут сніг з'являється тут пізніше, ніж у тій же Івано-франківській області.

Чекаємо та перевіряємо інформацію про дати відкриття сезону на сторінці курорту.

Фото: Цього року курорти адаптуються до роботи в умовах відключення світла (скриншот з сайту booking.com)

Львівська область. Курорт Захар Беркут

Це гірськолижний курорт, розташований в селі Волосянка неподалік від іншого відомого гірськолижного курорту Славське.

Захар Беркут теж планує зимовий сезон і заявляє, що має все необхідне обладнання для роботи витягів та відпочинку у горах: світло по графіку, завжди є тепло, вода та інтернет. Для роботи ресторану використовують генератор. Наразі команда комплексу активно працює над забезпеченням всього курорту альтернативними джерелами електроенергії.

До 25 грудня на курорті діє святковий продаж скі-пасів на новий сезон 2022-2023 за цінами минулого року. Будній день – 500 грн, вихідний – 800 грн.

Фото: Деякі курорти ще чекають на сніг та оголосять про відкриття сезону найближчим часом (скриншот з сайту booking.com)

Крім того, цього року планує працювати молодий гірськолижний курорт Буковиця на Львівщині, відкрилася лижна гірка Протасів Яр у Києві. Повну версію матеріалу Ірини Савіної та інформацію про роботу курортів, яка буде оновлюватися, можна почитати на її сайті.

Нагадаємо, у інтерв'ю РБК-Україна голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розповіла про втрати туризму від війни, відкриття гірськолижних курортів на заході країни та про те, яким будуть мандри по Україні після нашої перемоги у війні.