Що було першим - яйце чи курка? Вчені розгадали найдавнішу загадку людства

"Що було першим - курка чи яйце?" - це питання, яке не дає спокою людству вже не одне тисячоліття. Але виявляється, що наука може дати чітку відповідь, і ця відповідь насправді ще цікавіша, ніж ви могли б подумати.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал видання Popular Mechanics пояснює, що думають вчені з Женевського університету щодо "головного парадоксу" біології.

Вічне питання про курку і яйце: еволюційна теорія і її відповіді

Питання про курку і яйце - це не просто жарт, а справжній філософський ребус, який хвилює людей століттями.

Давайте на мить забудемо про курок та яйця на сніданок і подивимося на це з точки зору еволюції. Курка, яку ми сьогодні знаємо, насправді є результатом багаторазових змін через селекцію. Вчені визначили, що давні дикі кури, звичайні джунглеві птахи, багато тисяч років тому дали початок курці домашній.

Зрештою, ми можемо впевнено сказати: яйце стало тим першим етапом, коли з’явилась сучасна курка. Але тепер, завдяки новим відкриттям, виявляється, що яйце могло з’явитися ще до курки, і навіть до тварин, як ми їх знаємо!

Знайомтесь: стародавній мікроб, що дає нову відповідь на питання

У 2017 році біологи зробили неймовірне відкриття в морських осадах поблизу Гаваїв. Вони знайшли одноклітинний організм, який назвали Chromosphaera perkinsii. Цей мікроб розвивається та діляться клітини в спосіб, схожий на тваринний ембріональний розвиток.

Уявіть собі: мікроорганізм, що відокремився від еволюційної лінії тварин понад мільярд років тому, і все ж має процеси, що нагадують наше розмноження та розвиток.

Здається, що життя на Землі набагато старше, аніж ми собі уявляли! І цей мікроб має генетичні програми, які схожі на ті, що використовують тварини для поділу клітин. Це буквально змінює все, що ми знали про еволюцію яйця.

Що таке "мітоз" і як він пов'язаний з яйцями?

Чому цей мікроб та його процеси такі важливі? Річ в тому, що Chromosphaera perkinsii демонструє "мітоз" - процес, коли клітини діляться, утворюючи нові клітини. Це абсолютно аналогічно тому, як поділяються клітини у тварин.

І ось тут і відбувається цікаве відкриття: ці клітини стародавнього мікроба використовують механізм, дуже схожий на той, що ми спостерігаємо в багатоклітинних організмах.

Тобто цей мікроб, який відокремився від тварин понад мільярд років тому, вже мав процеси, схожі на ембріональне ділення. І саме через такі процеси життя на Землі почало розвиватися, а яйце стало важливим елементом еволюції.

Уся справа в тому, що саме вважати "яйцем" з наукової думки (фото: Pixabay.com)

Чому природа постійно повторює одні й ті ж схеми?

Ось тут ми і стикаємося з ще однією цікавою ідеєю: конвергентною еволюцією. Це явище, коли різні види організмів розвивають подібні риси через схожі умови середовища.

Наприклад, природа кілька разів намагалася "перетворити" тварин на крабів у процесі, відомому як карцинізація. Тобто, подібні біологічні процеси можуть з'являтися не лише через спільне походження, але й тому, що вони є ефективними для виживання.

У випадку з яйцями, це означає, що подібні механізми розмноження могли виникнути не тільки у тварин, але й у інших організмів, як цей мікроб. Природа має цікаву здатність винаходити "підходи", які працюють, навіть якщо організми не мають спільних предків.

Яйце як ключ до розуміння всього живого

Тепер можна зробити висновок: яйце - це не просто символ курки, а невід’ємна частина еволюційного процесу. І хоча питання "Що було першим?" залишається живим і цікавим, наука дає відповіді, які захоплюють.

Виявляється, що яйце було важливим не тільки для появи курки, а й для зародження всього багатоклітинного життя. Всі ці мікроби, організми, що відокремилися від тварин, можуть показати нам, як життя почалося на Землі.

Це не просто про курку чи яйце, це про саму сутність життя, яка почала свій шлях через мільярди років еволюції. Тому, хоча питання здається простим, відповідь набагато глибша і цікавіша, ніж ми могли б собі уявити.