Що будемо дивитися у 2025 році? Найочікуваніші кінематографічні прем'єри

"Капітан Америка: Чудесний Новий Світ"

Це продовження популярної серії фільмів від Marvel. І тут Ентоні Макі вперше з'явиться у ролі нового Капітана Америки. Герой опиниться в центрі міжнародного скандалу. Він має з'ясувати мету підступної глобальної змови до того, як її справжній лідер змусить весь світ червоніти від люті.

"Супермен: Спадщина"

Також цього року режисер Джеймс Ганн презентує нову версію історії про Людину зі сталі. Автор обіцяє шанувальникам свіжий погляд на вже відомого культового героя.

"Місія неможлива: Фінальна розплата"

Том Круз знову зіграє роль Ітана Ганта, і ця частина, можливо, стане завершальною. На Ітана чекає найнебезпечніша місія за всю його кар'єру. Також тут зіграли Саймон Пегг, Гейлі Етвелл, Ванесса Кірбі та інші.

"Аватар: Вогонь і попіл"

Джеймс Кемерон продовжує епічну сагу. Він обіцяє фанам нові захопливі пригоди та вражаючі візуальні ефекти, які так люблять поціновувачі цієї історії.

"Міккі 17"

Це науково-фантастичний фільм від Бон Джун Хо, відомого за "Паразитами", з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Головний герой - робот - бере участь у колонізації Крижаного світу Ніфельхейм. Це "відновлюваний співробітник", тобто після смерті його розум завантажують у нове тіло. І після шостої загибелі Міккі починає усвідомлювати свої відмінності від інших співробітників.

"Франкенштейн"

Гільєрмо дель Торо продовжує роботу над адаптацією класичного роману Мері Шеллі. Він обіцяє глядачам унікальний візуальний стиль та глибокий сюжет.