Що буде з цінами на продукти цього року: прогноз експертів

Як зміняться ціни на продукти у 2023 році

Представник Національного банку зазначив, що в 2023 році інфляція в країні буде меншою порівняно з минулим роком.

"Зростання цін на продукти - це інфляція. Вона цьогоріч зменшуватиметься. З 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція складе близько 10%. А у наступних роках - буде ще меншою. Тобто є тренд на зменшення інфляції", - пояснив Фурман.

На ціну продуктів значно впливатиме складна ситуація з енергосистемою країни, оскільки підприємства будуть більше використовувати електрогенератори.

"Коли підприємства використовують генератори, то це впливає на кінцеву собівартість продукції і вона зростає. Це пов'язано з тим, що такий вид живлення є більш затратним", - додав член НБУ.

Яким є рівень інфляції в Україні

Торік рівень споживчої інфляції в Україні становив 26,6%. Показник виявився суттєво меншим за прогноз, який зробило Міністерство економіки у першій половині року. Також Нацбанк прогнозував, що у 2022 році інфляція сягне 31%, а у 2023-му сповільниться до 20%.

Вартість товарів та послуг в країні минулого року у в середньому підвищилися майже на 23%. Такі дані наводить Державна служба статистики.

Зокрема, споживчі ціни на овочі додали 68,5%, рибу та продукти з риби - 30,3%, хліб та хлібопродукти - 29,7%. Вартість харчових продуктів загалом зросла на 27,1%, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - на 17,4%.