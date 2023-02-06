Что будет с ценами на продукты в этом году: прогноз экспертов

Как изменятся цены на продукты в 2023 году

Представитель Национального банка отметил, что в 2023 году инфляция в стране будет меньше по сравнению с прошлым годом.

"Рост цен на продукты - это инфляция. Она будет в этом году уменьшаться. С 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в последующих годах - будет еще меньше. То есть тренд на уменьшение инфляции", - объяснил Фурман.

На цену продуктов будет значительно влиять сложная ситуация с энергосистемой страны, поскольку предприятия будут больше использовать электрогенераторы.

"Когда предприятия используют генераторы, то это влияет на конечную себестоимость продукции и она растет. Это связано с тем, что такой вид питания более затратен", - добавил член НБУ.

Каков уровень инфляции в Украине

В прошлом году уровень потребительской инфляции в Украине составил 26,6%. Показатель оказался существенно меньше прогноза, который сделало Министерство экономики в первой половине года. Также Нацбанк прогнозировал, что в 2022 году инфляция составит 31%, а в 2023-м замедлится до 20%.

Стоимость товаров и услуг в стране в прошлом году в среднем повысилась почти на 23%. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

В частности, потребительские цены на овощи прибавили 68,5%, рыбу и продукты из рыбы - 30,3%, хлеб и хлебопродукты - 29,7%. Стоимость пищевых продуктов в целом выросла на 27,1%, алкогольных напитков и табачных изделий - на 17,4%.