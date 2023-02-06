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Что будет с ценами на продукты в этом году: прогноз экспертов

Какими будут цены на продукты в этом году (фото: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В прошлом году в Украине рекордно подорожали продукты - из-за войны цены выросли более чем на 25%. О том, стоит ли украинцам ожидать дальнейшую инфляцию и что будет с ценами в 2023 году, спрогнозировали представители Национального банка Украины.

Об этом рассказал член Совета НБУ Василий Фурман во время телемарафона "Єдині новини".

Как изменятся цены на продукты в 2023 году

Представитель Национального банка отметил, что в 2023 году инфляция в стране будет меньше по сравнению с прошлым годом.

"Рост цен на продукты - это инфляция. Она будет в этом году уменьшаться. С 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в последующих годах - будет еще меньше. То есть тренд на уменьшение инфляции", - объяснил Фурман.

На цену продуктов будет значительно влиять сложная ситуация с энергосистемой страны, поскольку предприятия будут больше использовать электрогенераторы.

"Когда предприятия используют генераторы, то это влияет на конечную себестоимость продукции и она растет. Это связано с тем, что такой вид питания более затратен", - добавил член НБУ.

Каков уровень инфляции в Украине

В прошлом году уровень потребительской инфляции в Украине составил 26,6%. Показатель оказался существенно меньше прогноза, который сделало Министерство экономики в первой половине года. Также Нацбанк прогнозировал, что в 2022 году инфляция составит 31%, а в 2023-м замедлится до 20%.

Стоимость товаров и услуг в стране в прошлом году в среднем повысилась почти на 23%. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

В частности, потребительские цены на овощи прибавили 68,5%, рыбу и продукты из рыбы - 30,3%, хлеб и хлебопродукты - 29,7%. Стоимость пищевых продуктов в целом выросла на 27,1%, алкогольных напитков и табачных изделий - на 17,4%.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине рекордно подорожал популярный овощ.

Читайте также о том, как меняются цены на продовольствие в мире.

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