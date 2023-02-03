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Світові ціни на продовольство падають десятий місяць поспіль

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Рим, П'ятниця 03 лютого 2023 11:48
Світові ціни на продовольство падають десятий місяць поспіль Фото: ціни на продовольство впали в січні 2023 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на продовольство знижуються десятий місяць поспіль. Індекс цін на продовольство ФАО у січні 2023 року склав 131,2 пункту, що на 0,8% менше, ніж у грудні та на 17,9% нижче за свій пік, досягнутий у березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

За даними ФАО, індекси цін на рослинні олії, молочні продукти та цукор сприяли січневому зниженню, тоді як індекси цін на зерно та м'ясо залишалися здебільшого стабільними.

Світові ціни на продовольство падають десятий місяць поспіль

У січні індекс цін на зернові ФАО зріс 0,1% порівняно з груднем і був на 4,8% вищим за свій рівень роком раніше. Світові ціни на пшеницю знизилися на 2,5%, оскільки виробництво в Австралії та Російській Федерації перевищило очікування. Світові ціни на кукурудзу трохи зросли через високий попит на експорт з Бразилії та побоювання з приводу посушливих умов в Аргентині.

Індекс цін на олії ФАО у січні знизився на 2,9%. Світові ціни на пальмову та соєву олії знизилися на тлі ослаблення світового імпортного попиту, тоді як ціни на соняшникову та рапсову олії знизилися через наявність достатніх експортних запасів.

Індекс цін на молочні продукти ФАО в середньому був на 1,4% нижче, ніж у грудні.

Індекс цін на м'ясо ФАО у січні знизився на 0,1% порівняно з груднем, оскільки достатні експортні можливості вплинули на ціни на м'ясо птиці, свинини та великої рогатої худоби.

Індекс цін на цукор ФАО впав на 1,1%, порівняно з груднем.

Прогноз щодо зерна

ФАО підвищило прогноз світового виробництва зернових у 2022 році. Світове виробництво зернових у 2022 році тепер прогнозується на рівні 2 765 млн. тонн, що на 1,7% нижче, ніж у 2021 році.

Перегляди у бік підвищення для Австралії та Російської Федерації тепер вказують на рекордне світове виробництво пшениці у 2022 році, тоді як очікується, що загальне виробництво фуражного зерна знизиться на 3,3% порівняно з попереднім роком.

Низькі внутрішні ціни можуть призвести до невеликого скорочення посівних площ пшениці в Російській Федерації, найбільшого у світі експортера, тоді як серйозний вплив війни в Україні, за оцінками, призведе до скорочення посівних площ озимої пшениці на 40%.

Нагадаємо, світові ціни на продовольство в середньому за 2022 рік були 14,3% вищими, ніж у 2021 році. Індекс цін на продовольство ФАО зріс до максимуму з початку розрахунку 1990 року - 143,7 пунктів.

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