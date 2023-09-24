Що буде з цінами на нерухомість у 2024 році: прогноз від експерта

Що призводить до зростання цін на нерухомість

За його словами, нерухомість - це бажаний актив, інвестиційний магніт, а також гарний крос-індекс для порівняння країн між собою.

До того ж це величезний за обсягом сегмент економіки. Нерухомість також пов’язана із банківською сферою безпосередньо.

Доцент назвав чинники, які призводять до зростання економіки. До них входять:

попит органічний або спекулятивний

перетік інвестицій з інших сфер через ризик або негативну кон'юнктуру

міграційний приріст

підвищення банківської ставки, що веде до зростання собівартості

підвищення собівартості та зростання зарплат

підвищення ефективності ринку, інвестиційної привабливості країни

корупція, що закладена у собівартість

штучне інформаційно-маркетингове розкручування ринку

Чому знижується вартість

Віталій Опанасюк розповів, що у разі погіршення яких чинників збільшується вартість житла. У списку:

економічні, політичні, демографічні складнощі

зниження попиту

втрата якості нерухомості, як застави

зниження собівартості

зниження корупційної складової

Що буде з цінами у 2024 році

У 2024 нерухомість буде не драматично падати у ціні в валютному еквіваленті в центрі та на територіях наближених до кордонів з Росією та Білоруссю.

Зростати ціни на нерухомість, за даними експерта, будуть в областях західної України.

До того ж зараз на ринку кількість пропозицій перевищує попит. При цьому продавці на вторинному ринку, які готові чекати, не хочуть знижувати ціни на нерухомість. Тому ті, кому дійсно потрібно зараз продати квартиру, продають її зі знижкою.