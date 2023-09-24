Что будет с ценами на недвижимость в 2024 году: прогноз от эксперта

Что приводит к росту цен на недвижимость

По его словам, недвижимость - это желаемый актив, инвестиционный магнит, а также хороший кросс-индекс для сравнения стран между собой.

К тому же это огромный по объему сегмент экономики. Недвижимость также связана с банковской сферой напрямую.

Доцент назвал факторы, приводящие к росту экономики. В них входят:

спрос органический или спекулятивный

переток инвестиций из других сфер из-за риска или негативной конъюнктуры

миграционный прирост

повышение банковской ставки, что ведет к росту себестоимости

повышение себестоимости и рост зарплат

повышение эффективности рынка, инвестиционной привлекательности страны

коррупция, заложенная в себестоимость

искусственная информационно-маркетинговая раскрутка рынка

Почему снижается стоимость

Виталий Опанасюк рассказал, что в случае ухудшения каких факторов увеличивается стоимость жилья. В списке:

экономические, политические, демографические сложности

снижение спроса

потеря качества недвижимости, как залога

снижение себестоимости

снижение коррупционной составляющей

Что будет с ценами в 2024 году

В 2024 году недвижимость будет не драматично падать в цене в валютном эквиваленте в центре и на территориях приближенных к границам с Россией и Беларусью.

Расти цены на недвижимость, по данным эксперта, будут в областях западной Украины.

К тому же сейчас на рынке количество предложений превышает спрос. При этом продавцы на вторичном рынке, готовые ждать, не хотят снижать цены на недвижимость. Потому те, кому действительно нужно сейчас продать квартиру, продают ее со скидкой.