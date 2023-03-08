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З особистим ліфтом за 230 мільйонів. У Києві продають люксову 5-кімнатну квартиру (фото)

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Київ, Середа 08 березня 2023 12:14
З особистим ліфтом за 230 мільйонів. У Києві продають люксову 5-кімнатну квартиру (фото) З'явилися фото 5-кімнатної квартири за 230 000 000 гривень (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Дарницькому районі Києва продають квартиру з 5 кімнатами та особистим ліфтом всередину за понад 230 000 000 гривень. В оголошенні йдеться, що "фішка" житла в тому, що з його вікон відкривається огляд ледь не на всі 360 градусів.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті продажу та оренди нерухомості DOM.RIA.

Що незвичайного у квартирі за 230 мільйонів

Пентхаус за понад 6 000 000 доларів розташований у житловому кварталі "Статус Град" на Дніпровській Набережній. Нерухомість займає два поверхи - 26 та 27.

В оголошенні зазначено, що загальна площа квартири становить 416 квадратних метрів, а житлова - 350. Вказано також і те, що дизайн квартири є унікальним.

З особистим ліфтом за 230 мільйонів. У Києві продають люксову 5-кімнатну квартиру (фото)

Так виглядає квартира в Києві за понад 230 000 000 гривень (фото: dom.ria.com)

"Житло бізнес-класу виконане за авторським дизайн-проєктом, з використанням найякісніших і найдорожчих матеріалів, спеціально відібраних, замовлених і привезених з різних куточків планети", - йдеться в оголошенні.

Проте найголовнішою "родзинкою" є далеко не ціна та не дизайн. Всередину квартири веде особистий ліфт. На фото видно, що його стилізовано під велику колону, яка схожа на акваріум, хоча рибок і немає.

З особистим ліфтом за 230 мільйонів. У Києві продають люксову 5-кімнатну квартиру (фото)

Так виглядає квартира в Києві за понад 230 000 000 гривень (фото: dom.ria.com)

В оголошенні написано, що ліфт продумано для того, аби мешканець міг "знизити контакти із зовнішнім світом до мінімуму".

Продавець також робить акцент на виді, який відкривається з вікон пентхауса.

"Унікальністю цієї пропозиції є огляд на 280 градусів, завдяки широким панорамним вікнам і кільком терасам", - пише він.

З особистим ліфтом за 230 мільйонів. У Києві продають люксову 5-кімнатну квартиру (фото)З особистим ліфтом за 230 мільйонів. У Києві продають люксову 5-кімнатну квартиру (фото)

Так виглядає квартира в Києві за понад 230 000 000 гривень (фото: dom.ria.com)

Крім усього переліченого, у квартирі є:

  • дві вітальні
  • декілька спалень
  • дві окремі дитячі кімнати
  • спортзал
  • кухня-студія
  • вбиральня
  • кілька санвузлів

До найближчої станції метро (Осокорки або Славутич) мешканцям цього ЖК доведеться пройти 7-14 хвилин пішки, що може бути не найзручнішим розташуванням.

Проте поняття комфорту може виражатися не в локації, а в особистому ліфті, як, наприклад, у цьому помешканні.

З особистим ліфтом за 230 мільйонів. У Києві продають люксову 5-кімнатну квартиру (фото)

Так виглядає квартира в Києві за понад 230 000 000 гривень (фото: dom.ria.com)

Раніше ми показували, який вигляд має найдешевша квартира у Львові та скільки вона коштує.

Читайте також, скільки коштують квартири на Хрещатику в Києві.

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