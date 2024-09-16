Що буде з річкою Дніпро у майбутньому. Дослідники назвали 3 сценарії

12 вересня у Києві, у Музеї води, відбулась презентація дослідження "Інтегрована Візія Річки Дніпро" та відкриття виставки. Досліджуючи найбільший водний ресурс України - Дніпро, українська урбаністична коаліція Ro3kvit у партнерстві з провідними експертами Greenpeace створили Інтегровану Візію річки Дніпро.

На виставці було представлено результати багатьох досліджень Дніпра у різних аспектах: від географії та історії до ролі у сучасному соціально-культурному житті країни. В результаті було розроблено ідеї та сценарії, які мають надихнути експертів на обговорення майбутніх можливостей для річки Дніпро.

Тематична виставка присвячена поглибленому аналізу стану Дніпра та його басейну, майбутнім сценаріям розвитку та інтегрованому підходу до використання екологічного й економічного потенціалу річки.

Інтегрована Візія річки Дніпро

"Дніпро - це артерія, яка живить українську воду, землю і ціле суспільство. Наш проект прагне не лише показати нерозкритий потенціал річки, а й розпочати діалог про те, як боротися з руйнівними діями та наслідками, і зрозуміти, що це означає для майбутнього річки. Наші напрацювання можуть бути основою для нових сенсів та стати підґрунтям для великої роботи з відновлення та розвитку Дніпра", - розповів Фулко Трефферс, керівник проєкту "Інтегрована візія річки Дніпро" та засновник Урбаністичної коаліції Ro3kvit.

Проект Інтегрованої Візії передбачає багатошаровий підхід до аналізу та розв'язання проблем, що включає фізичну та політичну географію, екологію, водопостачання, сільське господарство, промисловість, енергетику, транспорт та культуру. Він враховує різні масштаби, від загальнонаціонального до локального, і спрямований на виявлення як позитивних, так і негативних наслідків різних дій та сценаріїв.

Як врятувати Дніпро

"Дніпро - це набагато більше, ніж здається на перший погляд. Ця річка з'єднує не лише міста, унікальну природу та важливі галузі промисловості вздовж води. Дніпро - це також зв'язок між різними темами, надзвичайно важливими для майбутнього України та Європи", - зазначив Хрісто Панчев, координатор проекту з Greenpeace.

"Це зв'язок між старими проблемами та їх новими рішеннями, між централізованим минулим та екологічним, децентралізованим майбутнім. Через наше дослідження ми хочемо розпочати дискусію про майбутнє Дніпра та його величезного річкового басейну. Тому що немає кращого часу, щоб почати планувати майбутнє, ніж зараз", - додав він.

У дослідженні зокрема виокремлено три можливі сценарії:

повернення до 2021 року: відновлення річки до стану 2021 року шляхом реконструкції зруйнованих мостів і дамб. Цей сценарій включає екологічні ініціативи, створення доступних набережних, збереження культурної спадщини та покращення якості води за допомогою сучасних технологій очищення

перепроектування пошкоджених потоків: цей сценарій передбачає реалізацію екологічно сталих рішень в місцях, де структури та потоки постраждали або застаріли. Цей підхід враховує різноманітні потреби та результати залежно від умов річки

повернення до природи: відновлення природного річища річки шляхом відмови від водосховищ і гідроелектростанцій. Цей сценарій сприяє розвитку флори й фауни, створенню нових природних парків і охоронних зон, зміцненню культурної ідентичності та зменшенню промислового і побутового забруднення.

Наразі команди Greenpeace та Ro3kvit розглядають саме другий сценарій - як найбільш перспективний для майбутнього України та річки Дніпро.

"Знищення окупантами Каховської дамби стало потужним імпульсом для початку цього проекту, адже наслідки цієї катастрофи мали значний вплив на гуманітарну, культурну, економічну та екологічну ситуацію. Розробка інтегрованих рішень, які б поєднували різні соціальні, культурні, природні та економічні аспекти, дозволить створити збалансовані та інклюзивні стратегії для сталого розвитку річки Дніпро та забезпечити її збереження для майбутніх поколінь", - розповіли організатори виставки.