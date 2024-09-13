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У Чорнобильській зоні запровадили карантин: яку небезпеку виявили

Чорнобиль, Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 14:12
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У Чорнобильській зоні запровадили карантин: яку небезпеку виявили Фото: Вовки у дикій природі (ілюстративне freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чорнобильській зоні ввели карантинні обмеження на території поблизу колишнього населеного пункту Буда-Варовичі. Причиною є підтверджений сказ у вовка.

Територію Чорнобильського заповідника віднесено до загрозливої зони, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

У зоні відчуження у вовка виявили сказ

ДАЗВ оголосило територію відселеного села Буда-Варовичі з лісами у радіусі 10 км неблагополучними щодо сказу та ввело карантинні обмеження. Причиною є сказ у вовка в цій місцевості, який підтвердили у лабораторії Держпродспоживслужби.

Зазначається, що територія Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника віднесена до загрозливої зони. Фахівці розробили план заходів з ліквідації осередку сказу біля Буда-Варовичів.

Чим небезпечний сказ для людини

Сказ - особливо небезпечне вірусне захворювання, яким можуть хворіти усі теплокровні тварини і люди. Для хвороби характерний гострий перебіг, ураження нервової системи і летальність.

Найчастіше сказ переносять дикі тварини, здебільшого - лисиці та єнотовидні собаки.

Для запобігання виникнення сказу потрібно дотримуватися правил утримання та вигулу домашніх собак і котів, а також остерігатися безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі підійти.

При всіх контактах з тваринами необхідно:

  • промити рану, садно, подряпину великою кількістю проточної води з милом;
  • обробити рани йодною настоянкою;
  • накласти стерильну пов'язку;
  • негайно звернутися в медичний заклад.

Якщо невчасно звернутися до лікарів після укусу зараженої тварини і не провести профілактичне лікування, настає смерть.

Нагадаємо, ми писали, що у Києві запровадили карантин через небезпечну рослину.

Також ми розповідали, що у Чорнобильській зоні восьму добу вирує пожежа. Займання найчастіше відбуваються на територіях, які ще не розміновані.

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